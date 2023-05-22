22 мая 2023

Под Калининградом задержали украинца, оправдывавшего насилие над военными РФ

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело об оправдании терроризма Фото:

В Калининградской области задержали украинца, в телефоне которого нашли материалы, призывающие «осуществлять насильственные действия» в отношении российских солдат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении, передает РЕН ТВ. Задержанным оказался 20-летний гражданин Украины.

На данный момент его заключили под стражу. Следствие продолжается.

Ранее ФСБ задержала блогера, который призывал Украину бомбить Россию. На него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. По этой же статье обвиняют актера Алексея Панина. Информацию об этом передает источник РИА Новостей. Панина объявили в розыск.

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В Калининградской области задержали украинца, в телефоне которого нашли материалы, призывающие «осуществлять насильственные действия» в отношении российских солдат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. «Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении, передает РЕН ТВ. Задержанным оказался 20-летний гражданин Украины. На данный момент его заключили под стражу. Следствие продолжается. Ранее ФСБ задержала блогера, который призывал Украину бомбить Россию. На него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. По этой же статье обвиняют актера Алексея Панина. Информацию об этом передает источник РИА Новостей. Панина объявили в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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