Жителя Челябинской области осудили за «минирование» военкомата

Преступление мужчина совершил в состоянии сильного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Безработного жителя Сатки (Челябинская область) 23 мая осудили за «минирование» военкомата, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина получил три года условно с учетом раскаяния и признания вины. Житель Сатки, будучи пьяным, совершил заведомо ложное сообщение о минировании военкомата. Он хотел пойти с другом добровольцем на СВО и „обиделся“, что сторож военкомата попросил его по телефону обратиться в ведомство в будни», — рассказал источник.

Из материалов суда следует, что саткинца осудили за совершение преступления, непредусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ. Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры из хулиганских побуждений.