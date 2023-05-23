Жителя Челябинской области осудили за «минирование» военкомата

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Преступление мужчина совершил в состоянии сильного опьянения Фото:

Безработного жителя Сатки (Челябинская область) 23 мая осудили за «минирование» военкомата, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина получил три года условно с учетом раскаяния и признания вины. Житель Сатки, будучи пьяным, совершил заведомо ложное сообщение о минировании военкомата. Он хотел пойти с другом добровольцем на СВО и „обиделся“, что сторож военкомата попросил его по телефону обратиться в ведомство в будни», — рассказал источник.

Из материалов суда следует, что саткинца осудили за совершение преступления, непредусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ. Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры из хулиганских побуждений.

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Безработного жителя Сатки (Челябинская область) 23 мая осудили за «минирование» военкомата, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина получил три года условно с учетом раскаяния и признания вины. Житель Сатки, будучи пьяным, совершил заведомо ложное сообщение о минировании военкомата. Он хотел пойти с другом добровольцем на СВО и „обиделся“, что сторож военкомата попросил его по телефону обратиться в ведомство в будни», — рассказал источник. Из материалов суда следует, что саткинца осудили за совершение преступления, непредусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ. Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры из хулиганских побуждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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