Путин заявил, что до создания УССР никакой Украины не существовало

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Советская власть создала Украину, заявил Путин Фото:

Украина не существовала в истории человечества до появления УССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, передает официальный telegram-канал Кремля.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360. По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, Украины не станет уже к 2030 годам.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не существовала в истории человечества до появления УССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, передает официальный telegram-канал Кремля. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360. По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, Украины не станет уже к 2030 годам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...