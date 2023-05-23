Путин заявил, что до создания УССР никакой Украины не существовало

23 мая 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Советская власть создала Украину, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина не существовала в истории человечества до появления УССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, передает официальный telegram-канал Кремля . Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360. По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, Украины не станет уже к 2030 годам.

Украина не существовала в истории человечества до появления УССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, передает официальный telegram-канал Кремля. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360. По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, Украины не станет уже к 2030 годам.