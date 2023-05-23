Путин заявил, что до создания УССР никакой Украины не существовало

Украина не существовала в истории человечества до появления УССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, передает официальный
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360. По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, Украины не станет уже к 2030 годам.
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