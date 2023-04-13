Генерал Гурулев поставил крайний срок исчезновения Украины

Украина перестанет существовать приблизительно к 2030 годам. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Ее не будет. Ее в принципе не будет. Этот проект так или иначе будет закрыт, это понятно всем здравомыслящим. Есть вопросы по времени, которое понадобится: год, два, три, пять. Крайний срок 27-30е годы», — сказал Андрей Гурулев в
Также политик отметил, что люди, которые когда-то жили в России, сейчас издеваются над православием и внушают детям ненависть к российской стороне. «В стране, которая когда-то называлась Советским Союзом», — подчеркнул генерал.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360.
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