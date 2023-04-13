Генерал Гурулев поставил крайний срок исчезновения Украины

Генерал Гурулев: Украина рискует исчезнуть к 2030-м годам

13 апреля 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев заявил об очевидном исчезновении Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU Украина перестанет существовать приблизительно к 2030 годам. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Ее не будет. Ее в принципе не будет. Этот проект так или иначе будет закрыт, это понятно всем здравомыслящим. Есть вопросы по времени, которое понадобится: год, два, три, пять. Крайний срок 27-30е годы», — сказал Андрей Гурулев в программе «Время покажет» на Первом канале. Также политик отметил, что люди, которые когда-то жили в России, сейчас издеваются над православием и внушают детям ненависть к российской стороне. «В стране, которая когда-то называлась Советским Союзом», — подчеркнул генерал. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360.

Украина перестанет существовать приблизительно к 2030 годам. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Ее не будет. Ее в принципе не будет. Этот проект так или иначе будет закрыт, это понятно всем здравомыслящим. Есть вопросы по времени, которое понадобится: год, два, три, пять. Крайний срок 27-30е годы», — сказал Андрей Гурулев в программе «Время покажет» на Первом канале. Также политик отметил, что люди, которые когда-то жили в России, сейчас издеваются над православием и внушают детям ненависть к российской стороне. «В стране, которая когда-то называлась Советским Союзом», — подчеркнул генерал. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Украина прекратит свое существование после завершения конфликта с Россией. По его словам, страна рискует утратить свою самостоятельность как государство, напоминает телеканал 360.