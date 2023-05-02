США поддерживают войну с Россией до последнего украинского солдата из-за природных ресурсов Украины. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. <…> Cегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — пояснил Николай Патрушев в интервью изданию «Известия».
По мнению Патрушева, американцы не знают, что такое война, поэтому с такой легкостью о ней рассуждают. В данный момент США полностью «оккупировали Европу», создав для своих нужд механизмы Североатлантического альянса, считает он. По словам зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина, территориальная целостность Украины коллективный Запад не волнует. В качестве запасного плана по российско-украинскому конфликту Белый Дом может рассматривать территориальные уступки киевского режима в пользу России.
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