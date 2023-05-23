23 мая 2023

В Прикамье нефтеперерабатывающий завод почти в три раза увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие установки конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл на ЕВРАЗ. Нижний Тагил, рабочая профессия, женщина на производстве, женщина на заводе
В Прикамье нефтеперерабатывающий завод в 2,7 раза увеличил прибыль Фото:

В Пермском крае ООО «Камский завод масел» увеличил в 2,7 раза чистую прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовом отчете предприятия.

«Чистая прибыль выросла с 42 млн 619 тысяч рублей (2021 год) до 118 млн 984 тысяч рублей (2022 год). Выручка увеличилась с 1 млрд 269 млн рублей до 2 млрд 542 млн рублей», — написано в финотчете на сервисе СБИС.

По данным сервиса предприятие ООО «Камский завод масел» заняло второе место в Прикамье в категории — бензин, дизельное топливо, светлые нефтепродукты. Средняя зарплата сотрудников завода достигла, согласно СБИС — 47 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье акционерное общество «Молкомбинат Кунгурский» почти в два раза увеличило чистую прибыль. Информация об этом опубликована в финансовом отчете предприятия.

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В Пермском крае ООО «Камский завод масел» увеличил в 2,7 раза чистую прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовом отчете предприятия. «Чистая прибыль выросла с 42 млн 619 тысяч рублей (2021 год) до 118 млн 984 тысяч рублей (2022 год). Выручка увеличилась с 1 млрд 269 млн рублей до 2 млрд 542 млн рублей», — написано в финотчете на сервисе СБИС. По данным сервиса предприятие ООО «Камский завод масел» заняло второе место в Прикамье в категории — бензин, дизельное топливо, светлые нефтепродукты. Средняя зарплата сотрудников завода достигла, согласно СБИС — 47 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье акционерное общество «Молкомбинат Кунгурский» почти в два раза увеличило чистую прибыль. Информация об этом опубликована в финансовом отчете предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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