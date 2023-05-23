В Прикамье нефтеперерабатывающий завод почти в три раза увеличил прибыль

В Прикамье нефтеперерабатывающий завод в 2,7 раза увеличил прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае ООО «Камский завод масел» увеличил в 2,7 раза чистую прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовом отчете предприятия.

«Чистая прибыль выросла с 42 млн 619 тысяч рублей (2021 год) до 118 млн 984 тысяч рублей (2022 год). Выручка увеличилась с 1 млрд 269 млн рублей до 2 млрд 542 млн рублей», — написано в финотчете на сервисе СБИС.

По данным сервиса предприятие ООО «Камский завод масел» заняло второе место в Прикамье в категории — бензин, дизельное топливо, светлые нефтепродукты. Средняя зарплата сотрудников завода достигла, согласно СБИС — 47 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье акционерное общество «Молкомбинат Кунгурский» почти в два раза увеличило чистую прибыль. Информация об этом опубликована в финансовом отчете предприятия.