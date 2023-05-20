20 мая 2023
19 мая 2023

Крупный пермский переработчик молока почти в два раза увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Молкомбинат Кунгурский почти в два раза увеличил прибыль Фото:

В Прикамье акционерное общество «Молкомбинат Кунгурский» почти в два раза увеличило чистую прибыль. Информация об этом опубликована в финансовом отчете предприятия.

«АО „Молкомбинат Кунгурский“ показал рост прибыли с 56 млн 069 тысяч рублей до 100 млн 950 тысяч рублей (2022 год). Выручка увеличилась с 1 млрд 970 млн рублей до 2 млрд 707 млн рублей», — указано в финотчете на сервисе СБИС.

По данным сервиса, комбинат из Кунгура занимает третье место в Прикамье среди переработчиков молочной продукции. Согласно информации портала «Контур.Фокус» молкомбинат Кунгурский выпускает молоко, кефир, биойогурт, сливочное масло, ряженку, питьевые сливки, сметану и творог. Предприятие входило, как указано в сервисе — в группу компаний «ПепсиКо».

Ранее URA.RU писало, что агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, улучшил финансовые показатели. Предприятие увеличило чистую прибыль почти на 70 миллионов рублей.

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В Прикамье акционерное общество «Молкомбинат Кунгурский» почти в два раза увеличило чистую прибыль. Информация об этом опубликована в финансовом отчете предприятия. «АО „Молкомбинат Кунгурский“ показал рост прибыли с 56 млн 069 тысяч рублей до 100 млн 950 тысяч рублей (2022 год). Выручка увеличилась с 1 млрд 970 млн рублей до 2 млрд 707 млн рублей», — указано в финотчете на сервисе СБИС. По данным сервиса, комбинат из Кунгура занимает третье место в Прикамье среди переработчиков молочной продукции. Согласно информации портала «Контур.Фокус» молкомбинат Кунгурский выпускает молоко, кефир, биойогурт, сливочное масло, ряженку, питьевые сливки, сметану и творог. Предприятие входило, как указано в сервисе — в группу компаний «ПепсиКо». Ранее URA.RU писало, что агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, улучшил финансовые показатели. Предприятие увеличило чистую прибыль почти на 70 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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