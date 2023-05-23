«Известия»: МВД просят запретить молодым водителям управлять мощными авто

24 мая 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Президент НАС Шапарин отметил, что именно с участием молодых водителей происходит больше всего аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Национальный автомобильный союз (НАС) попросил представителей Министерства внутренних дел (МВД) установить в Правилах дорожного движения (ПДД) запрет на управление автомобилям мощностью более 150 лошадиных сил водителям со стажем менее трех лет. Письмо с таким предложением президент НАС Антон Шапарин отправил главе МВД Владимиру Колокольцеву. «Чтобы преодолеть данную нормотворческую коллизию, Национальный автомобильный союз предлагает ввести в нормативную базу ряд ограничений, которые точечно ограничивали бы возможности высокорисковых категорий водителей к опасному вождению, при этом не создавая риска неправомерного преследования для основного массива законопослушных водителей», — отмечается в письме президента НАС, передают «Известия». Антон Шапарин подчеркнул, что согласно статистике, зачастую за рулем мощных спортивных автомобилей сидят молодые люди, у которых опыт вождения крайне мал. Несмотря на это, они демонстрируют агрессивный стиль вождения, поэтому нередко с их участием происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП). «Поэтому мы предлагаем МВД на законодательном уровне запретить управлять автомобилями мощнее 150 лошадиных сил водителям, чей стаж составляет менее трех лет», — подчеркнул президент НАС. В отчете Научного центра БДД МВД России говорится о том, что санкционная политика стран коллективного Запада в отношении России привела к росту аварийности на трассах. Отмечается, что дороги оказались не подготовлены к наплыву грузовиков, которые теперь массово направляются в азиатские страны. Кроме того, ситуацию усугубляет возросшее число подержанных авто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил представителей Министерства внутренних дел (МВД) установить в Правилах дорожного движения (ПДД) запрет на управление автомобилям мощностью более 150 лошадиных сил водителям со стажем менее трех лет. Письмо с таким предложением президент НАС Антон Шапарин отправил главе МВД Владимиру Колокольцеву. «Чтобы преодолеть данную нормотворческую коллизию, Национальный автомобильный союз предлагает ввести в нормативную базу ряд ограничений, которые точечно ограничивали бы возможности высокорисковых категорий водителей к опасному вождению, при этом не создавая риска неправомерного преследования для основного массива законопослушных водителей», — отмечается в письме президента НАС, передают «Известия». Антон Шапарин подчеркнул, что согласно статистике, зачастую за рулем мощных спортивных автомобилей сидят молодые люди, у которых опыт вождения крайне мал. Несмотря на это, они демонстрируют агрессивный стиль вождения, поэтому нередко с их участием происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП). «Поэтому мы предлагаем МВД на законодательном уровне запретить управлять автомобилями мощнее 150 лошадиных сил водителям, чей стаж составляет менее трех лет», — подчеркнул президент НАС. В отчете Научного центра БДД МВД России говорится о том, что санкционная политика стран коллективного Запада в отношении России привела к росту аварийности на трассах. Отмечается, что дороги оказались не подготовлены к наплыву грузовиков, которые теперь массово направляются в азиатские страны. Кроме того, ситуацию усугубляет возросшее число подержанных авто.