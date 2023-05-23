В Перми сорвали выполнение плана по приватизации городского имущества

Бюджет Перми недополучил почти половину плановых средств от приватизации городского имущества Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бюджет Перми недополучил почти половину, предусмотренных планом, финансовых средств от продажи городского имущества. Информация об этом опубликована на сайте городского заксобрания.

«В бюджет Перми от реализации муниципального имущества поступило 92,5 млн. рублей. Это составляет 54,95% от плана», — сообщается на сайте Пермской городской думы.

На сайте городской думы причины срыва плана приватизации указал депутат Михаил Бесфамильный. Он подчеркнул, что в Перми годами не продаются крупные имущественные комплексы. По мнению депутата, чтобы снизить затраты городского бюджета, необходимо имущество передавать в общедолевую собственность или продавать его бизнесу.

Ранее URA.RU писало, что депутаты пермской городской думы утвердили план приватизации муниципального имущества на ближайшие три года. В перечень объектов вошел также и бывший хлебозавод №1 на улице Окулова, 73а.