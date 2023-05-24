Экс-глава челябинской компании ответит за ДТП, в котором погибла семья из ХМАО

24 мая 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Уголовное дело по факту ДТП направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава сельхозпредприятия в Челябинской области ответит в суде за совершенное им в феврале 2022 года ДТП, в котором погибла семья из ХМАО. По данным URA.RU, речь идет об экс-директоре ООО «Хлебинка» Викторе Фомине. В пресс-службе прокуратуры региона не стали называть личность обвиняемого, но сообщили, что дело направлено в суд. «Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пластовский городской суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в период расследования на имущество обвиняемого были наложены санкции. У него арестовали два земельных участка и два здания стоимостью более 14 млн рублей. Согласно данным сервиса СБИС, Фомин являлся учредителем и директором компании «Хлебинка», специализирующейся на выращивании зерновых культур. В 2022 году чистая прибыль предприятия превысила 120 млн рублей. 12 мая 2023 года Фомин передал свои полномочия сыну. По неподтвержденной информации, он готовится к суду. URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало. ДТП произошло в феврале 2022 года на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Молодая семейная пара из ХМАО ехала в сторону Екатеринбурга, когда им навстречу вылетел Cadillac Escalade челябинца. Мужчина уснул за рулем, в результате чего не справился с управлением и вылетел на встречку, протаранив несколько машин. Пара погибла на месте аварии, а их годовалая дочь получила травмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава сельхозпредприятия в Челябинской области ответит в суде за совершенное им в феврале 2022 года ДТП, в котором погибла семья из ХМАО. По данным URA.RU, речь идет об экс-директоре ООО «Хлебинка» Викторе Фомине. В пресс-службе прокуратуры региона не стали называть личность обвиняемого, но сообщили, что дело направлено в суд. «Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пластовский городской суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в период расследования на имущество обвиняемого были наложены санкции. У него арестовали два земельных участка и два здания стоимостью более 14 млн рублей. Согласно данным сервиса СБИС, Фомин являлся учредителем и директором компании «Хлебинка», специализирующейся на выращивании зерновых культур. В 2022 году чистая прибыль предприятия превысила 120 млн рублей. 12 мая 2023 года Фомин передал свои полномочия сыну. По неподтвержденной информации, он готовится к суду. URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало. ДТП произошло в феврале 2022 года на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Молодая семейная пара из ХМАО ехала в сторону Екатеринбурга, когда им навстречу вылетел Cadillac Escalade челябинца. Мужчина уснул за рулем, в результате чего не справился с управлением и вылетел на встречку, протаранив несколько машин. Пара погибла на месте аварии, а их годовалая дочь получила травмы.