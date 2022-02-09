В Челябинской области в массовом ДТП погибли жители ХМАО. Фото

09 февраля 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

От полученных травм жители ХМАО скончались на месте происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области 9 февраля на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в смертельном ДТП с участием четырех автомобилей погибли два жителя ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Водитель автомобиля Cadillac Escalade выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со встречными тремя автомобилями Renault Captur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в одном из автомобилей находились жители ХМАО. В результате дорожно-транспортного происшествия они скончались на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства. В ДТП попали сразу четыре автомобиля Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области 9 февраля на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в смертельном ДТП с участием четырех автомобилей погибли два жителя ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Водитель автомобиля Cadillac Escalade выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со встречными тремя автомобилями Renault Captur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в одном из автомобилей находились жители ХМАО. В результате дорожно-транспортного происшествия они скончались на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.