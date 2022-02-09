В Челябинской области в массовом ДТП погибли жители ХМАО. Фото

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От полученных травм жители ХМАО скончались на месте происшествия Фото:

В Челябинской области 9 февраля на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в смертельном ДТП с участием четырех автомобилей погибли два жителя ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«Водитель автомобиля Cadillac Escalade выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со встречными тремя автомобилями Renault Captur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в одном из автомобилей находились жители ХМАО. В результате дорожно-транспортного происшествия они скончались на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.

В ДТП попали сразу четыре автомобиля
Фото:

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В Челябинской области 9 февраля на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в смертельном ДТП с участием четырех автомобилей погибли два жителя ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Водитель автомобиля Cadillac Escalade выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со встречными тремя автомобилями Renault Captur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в одном из автомобилей находились жители ХМАО. В результате дорожно-транспортного происшествия они скончались на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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