В Челябинской области 9 февраля на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в смертельном ДТП с участием четырех автомобилей погибли два жителя ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
«Водитель автомобиля Cadillac Escalade выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со встречными тремя автомобилями Renault Captur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что в одном из автомобилей находились жители ХМАО. В результате дорожно-транспортного происшествия они скончались на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.
В ДТП попали сразу четыре автомобиля
Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области 9 февраля на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в смертельном ДТП с участием четырех автомобилей погибли два жителя ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Водитель автомобиля Cadillac Escalade выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со встречными тремя автомобилями Renault Captur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в одном из автомобилей находились жители ХМАО. В результате дорожно-транспортного происшествия они скончались на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.