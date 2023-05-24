В Екатеринбурге появится новый рок-фестиваль

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Старый Новый Рок-2013. Екатеринбург, рок-фестиваль, старый новый рок, рок-музыкант, музыка, барабаны, музыкальные инструменты, барабанная установка
Стоимость билетов на рок-фестиваль не будет превышать 1000 рублей Фото:

Музей Андеграунда в Екатеринбурге стал инициатором создания нового рок-фестиваля «Музыка Андеграунда». Он пройдет 3 июня на летней площадке возле учреждения. Об этом URA.RU рассказали представители музея.

«Музей Андеграунда в первые дни лета запускает музыкальный фестиваль, который планируется стать ежегодным! На площадке летнего двора музея 3 июня выступят девять уральских команд, известных в музыкальной андеграундной среде города», — сообщили в музее.

Участники фестиваля продолжат традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, простирающегося от гаражного панка до изысканного арт-рока. Организаторы обещают привоз именитых исполнителей из других городов России и готовят серию фестивалей с участием уральских команд и лейблов.

«Музыка Андеграунда» состоится 3 июня на летней веранде во дворе музея. Стоимость билета в предпродаже — 500 рублей, за неделю до мероприятия — 600 рублей, в день концерта — 700 рублей. Их можно приобрести на сайте или в кассе Музея Андеграунда.

Ранее стало известно, что в августе на площадке учреждения выступит хип-хоп исполнитель Антоха МС. Ближе к сентябрю в подземной части музея появится поп-ап бар от совладельцев винного ресторана «Био Шмио».

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Музей Андеграунда в Екатеринбурге стал инициатором создания нового рок-фестиваля «Музыка Андеграунда». Он пройдет 3 июня на летней площадке возле учреждения. Об этом URA.RU рассказали представители музея. «Музей Андеграунда в первые дни лета запускает музыкальный фестиваль, который планируется стать ежегодным! На площадке летнего двора музея 3 июня выступят девять уральских команд, известных в музыкальной андеграундной среде города», — сообщили в музее. Участники фестиваля продолжат традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, простирающегося от гаражного панка до изысканного арт-рока. Организаторы обещают привоз именитых исполнителей из других городов России и готовят серию фестивалей с участием уральских команд и лейблов. «Музыка Андеграунда» состоится 3 июня на летней веранде во дворе музея. Стоимость билета в предпродаже — 500 рублей, за неделю до мероприятия — 600 рублей, в день концерта — 700 рублей. Их можно приобрести на сайте или в кассе Музея Андеграунда. Ранее стало известно, что в августе на площадке учреждения выступит хип-хоп исполнитель Антоха МС. Ближе к сентябрю в подземной части музея появится поп-ап бар от совладельцев винного ресторана «Био Шмио».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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