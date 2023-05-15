Творческой интеллигенции разрешат пить тайком в музее Екатеринбурга

В Музее Андеграунда в Екатеринбурге перенесли дату открытия бара, который расположится в подземной части учреждения. Открытие подпольного бара намечено на осень этого года, хотя ранее речь шла о его запуске в апреле—мае. Об этом URA.RU рассказали представители музея.
«20 мая мы откроем летник во дворе, это будет поп-ап бар от совладельцев винного ресторана „Био Шмио“, он будет действовать все лето до наступления холодов. А уже ближе к сентябрю откроется и сам бар в подвале», — поделились планами в Музее Андеграунда.
Также в «Ночь музеев» откроется пространство летнего двора. В нем будет открыта однодневная выставка, посвященная Екатеринбургу, а также прозвучат сеты от музыкального сообщества «BEAT/овка» и диджеев — художников Екатерины Червонных и Степаны Пантелеевой (rare.g0d).
Ранее Музей Андеграунда отметил свой первый День рождения в закрытом формате. Тогда же представители музея анонсировали концерт хип-хоп исполнителя Антохи МС, который планировал выступить на сцене музея. Однако позже стало известно, что артист перенес выступление.
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