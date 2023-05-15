Творческой интеллигенции разрешат пить тайком в музее Екатеринбурга

Осенью в Музее Андеграунда в Екатеринбурге откроется подпольный бар

16 мая 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Культурные посиделки будут проходить в подземной части музея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Музее Андеграунда в Екатеринбурге перенесли дату открытия бара, который расположится в подземной части учреждения. Открытие подпольного бара намечено на осень этого года, хотя ранее речь шла о его запуске в апреле—мае. Об этом URA.RU рассказали представители музея. «20 мая мы откроем летник во дворе, это будет поп-ап бар от совладельцев винного ресторана „Био Шмио“, он будет действовать все лето до наступления холодов. А уже ближе к сентябрю откроется и сам бар в подвале», — поделились планами в Музее Андеграунда. Также в «Ночь музеев» откроется пространство летнего двора. В нем будет открыта однодневная выставка, посвященная Екатеринбургу, а также прозвучат сеты от музыкального сообщества «BEAT/овка» и диджеев — художников Екатерины Червонных и Степаны Пантелеевой (rare.g0d). Ранее Музей Андеграунда отметил свой первый День рождения в закрытом формате. Тогда же представители музея анонсировали концерт хип-хоп исполнителя Антохи МС, который планировал выступить на сцене музея. Однако позже стало известно, что артист перенес выступление.

В Музее Андеграунда в Екатеринбурге перенесли дату открытия бара, который расположится в подземной части учреждения. Открытие подпольного бара намечено на осень этого года, хотя ранее речь шла о его запуске в апреле—мае. Об этом URA.RU рассказали представители музея. «20 мая мы откроем летник во дворе, это будет поп-ап бар от совладельцев винного ресторана „Био Шмио“, он будет действовать все лето до наступления холодов. А уже ближе к сентябрю откроется и сам бар в подвале», — поделились планами в Музее Андеграунда. Также в «Ночь музеев» откроется пространство летнего двора. В нем будет открыта однодневная выставка, посвященная Екатеринбургу, а также прозвучат сеты от музыкального сообщества «BEAT/овка» и диджеев — художников Екатерины Червонных и Степаны Пантелеевой (rare.g0d). Ранее Музей Андеграунда отметил свой первый День рождения в закрытом формате. Тогда же представители музея анонсировали концерт хип-хоп исполнителя Антохи МС, который планировал выступить на сцене музея. Однако позже стало известно, что артист перенес выступление.