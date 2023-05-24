«Роскосмос» запустил ракету с логотипом 300-летия Перми. Фото, видео

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Республика Казахстан. архив., байконур, космодром, запуск ракеты
Запуск ракеты прошел успешно Фото:

«Роскосмос» запустил в космос ракету носитель «Союз-2.1 а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». На корпусе ракеты нанесена символика 300-летия Перми. Запись трансляции запуска опубликована на канале госкорпорации на Youtube.

Запуск с космодрома Байконур прошел успешно. После девяти минут грузовой корабль был выведен на орбиту. Ракета-носитель отсоединилась от корабля.

Целью грузового корабля «Прогресс МС-23» было доставить на международную космическую станцию свыше 2,4 тонны грузов. Космонавты получат 500 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды, 40 кг азота, а также расходные материалы, инструменты, одежду, продукты питания и гигиенические средства.

Пермь занимает важное место в развитии в авиакосмической отрасли страны. Пермский классический университет (ПГНИУ) один из немногих в стране имеет лицензию на космическую деятельность. А Пермский Политех (ПНИПУ) имеет статус опорного госкорпорации «Роскосмос».

Логотип трехсотлетия Перми на ракете
Логотип трехсотлетия Перми на ракете

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«Роскосмос» запустил в космос ракету носитель «Союз-2.1 а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». На корпусе ракеты нанесена символика 300-летия Перми. Запись трансляции запуска опубликована на канале госкорпорации на Youtube. Запуск с космодрома Байконур прошел успешно. После девяти минут грузовой корабль был выведен на орбиту. Ракета-носитель отсоединилась от корабля. Целью грузового корабля «Прогресс МС-23» было доставить на международную космическую станцию свыше 2,4 тонны грузов. Космонавты получат 500 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды, 40 кг азота, а также расходные материалы, инструменты, одежду, продукты питания и гигиенические средства. Пермь занимает важное место в развитии в авиакосмической отрасли страны. Пермский классический университет (ПГНИУ) один из немногих в стране имеет лицензию на космическую деятельность. А Пермский Политех (ПНИПУ) имеет статус опорного госкорпорации «Роскосмос».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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