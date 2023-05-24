«Роскосмос» запустил ракету с логотипом 300-летия Перми. Фото, видео

24 мая 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Запуск ракеты прошел успешно Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Роскосмос» запустил в космос ракету носитель «Союз-2.1 а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». На корпусе ракеты нанесена символика 300-летия Перми. Запись трансляции запуска опубликована на канале госкорпорации на Youtube. Запуск с космодрома Байконур прошел успешно. После девяти минут грузовой корабль был выведен на орбиту. Ракета-носитель отсоединилась от корабля. Целью грузового корабля «Прогресс МС-23» было доставить на международную космическую станцию свыше 2,4 тонны грузов. Космонавты получат 500 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды, 40 кг азота, а также расходные материалы, инструменты, одежду, продукты питания и гигиенические средства. Пермь занимает важное место в развитии в авиакосмической отрасли страны. Пермский классический университет (ПГНИУ) один из немногих в стране имеет лицензию на космическую деятельность. А Пермский Политех (ПНИПУ) имеет статус опорного госкорпорации «Роскосмос». Логотип трехсотлетия Перми на ракете Правительство Пермского края в vk.com

«Роскосмос» запустил в космос ракету носитель «Союз-2.1 а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». На корпусе ракеты нанесена символика 300-летия Перми. Запись трансляции запуска опубликована на канале госкорпорации на Youtube. Запуск с космодрома Байконур прошел успешно. После девяти минут грузовой корабль был выведен на орбиту. Ракета-носитель отсоединилась от корабля. Целью грузового корабля «Прогресс МС-23» было доставить на международную космическую станцию свыше 2,4 тонны грузов. Космонавты получат 500 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды, 40 кг азота, а также расходные материалы, инструменты, одежду, продукты питания и гигиенические средства. Пермь занимает важное место в развитии в авиакосмической отрасли страны. Пермский классический университет (ПГНИУ) один из немногих в стране имеет лицензию на космическую деятельность. А Пермский Политех (ПНИПУ) имеет статус опорного госкорпорации «Роскосмос».