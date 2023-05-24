В Первоуральске фотограф выгнал девочку со съемок на школьный альбом

25 мая 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Фотограф грубил девятикласснице, чем довел ее до слез (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девятиклассницу из Первоуральска (Свердловская область) выгнали со съемок школьного альбома, потому что она отказалась платить за фотографии. Девочка учится в одном классе со своей двоюродной сестрой и решила, что одного альбома хватит на двоих. «Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем», — рассказала E1.RU мама девочки. После этого школьница еще раз попыталась сфотографироваться со своими друзьями, которые ее уговорили быть вместе с ними на снимке. «Фотограф ответила дочке: «Я тебе что, непонятно объяснила? Ты деньги не платила», — поделилась женщина. В итоге девочку довели до слез, она обо всем рассказала маме. Женщина решила заступиться за дочку и пошла в школу выяснять отношения, но скандал закончился вызовом полиции. С мамы школьницы взяли заявление, оштрафовали ее на 500 рублей за мелкое хулиганство и мат в общественном месте. Сейчас по факту инцидента полицейские проводят проверку.

Девятиклассницу из Первоуральска (Свердловская область) выгнали со съемок школьного альбома, потому что она отказалась платить за фотографии. Девочка учится в одном классе со своей двоюродной сестрой и решила, что одного альбома хватит на двоих. «Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем», — рассказала E1.RU мама девочки. После этого школьница еще раз попыталась сфотографироваться со своими друзьями, которые ее уговорили быть вместе с ними на снимке. «Фотограф ответила дочке: «Я тебе что, непонятно объяснила? Ты деньги не платила», — поделилась женщина. В итоге девочку довели до слез, она обо всем рассказала маме. Женщина решила заступиться за дочку и пошла в школу выяснять отношения, но скандал закончился вызовом полиции. С мамы школьницы взяли заявление, оштрафовали ее на 500 рублей за мелкое хулиганство и мат в общественном месте. Сейчас по факту инцидента полицейские проводят проверку.