24 мая 2023

В Первоуральске фотограф выгнал девочку со съемок на школьный альбом

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Фотограф грубил девятикласснице, чем довел ее до слез (архивное фото) Фото:

Девятиклассницу из Первоуральска (Свердловская область) выгнали со съемок школьного альбома, потому что она отказалась платить за фотографии. Девочка учится в одном классе со своей двоюродной сестрой и решила, что одного альбома хватит на двоих.

«Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем», — рассказала E1.RU мама девочки.

После этого школьница еще раз попыталась сфотографироваться со своими друзьями, которые ее уговорили быть вместе с ними на снимке. «Фотограф ответила дочке: «Я тебе что, непонятно объяснила? Ты деньги не платила», — поделилась женщина. В итоге девочку довели до слез, она обо всем рассказала маме.

Женщина решила заступиться за дочку и пошла в школу выяснять отношения, но скандал закончился вызовом полиции. С мамы школьницы взяли заявление, оштрафовали ее на 500 рублей за мелкое хулиганство и мат в общественном месте. Сейчас по факту инцидента полицейские проводят проверку.

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Девятиклассницу из Первоуральска (Свердловская область) выгнали со съемок школьного альбома, потому что она отказалась платить за фотографии. Девочка учится в одном классе со своей двоюродной сестрой и решила, что одного альбома хватит на двоих. «Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем», — рассказала E1.RU мама девочки. После этого школьница еще раз попыталась сфотографироваться со своими друзьями, которые ее уговорили быть вместе с ними на снимке. «Фотограф ответила дочке: «Я тебе что, непонятно объяснила? Ты деньги не платила», — поделилась женщина. В итоге девочку довели до слез, она обо всем рассказала маме. Женщина решила заступиться за дочку и пошла в школу выяснять отношения, но скандал закончился вызовом полиции. С мамы школьницы взяли заявление, оштрафовали ее на 500 рублей за мелкое хулиганство и мат в общественном месте. Сейчас по факту инцидента полицейские проводят проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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