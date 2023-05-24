В Первоуральске фотограф выгнал девочку со съемок на школьный альбом

Девятиклассницу из Первоуральска (Свердловская область) выгнали со съемок школьного альбома, потому что она отказалась платить за фотографии. Девочка учится в одном классе со своей двоюродной сестрой и решила, что одного альбома хватит на двоих.
«Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем», — рассказала E1.RU мама девочки.
После этого школьница еще раз попыталась сфотографироваться со своими друзьями, которые ее уговорили быть вместе с ними на снимке. «Фотограф ответила дочке: «Я тебе что, непонятно объяснила? Ты деньги не платила», — поделилась женщина. В итоге девочку довели до слез, она обо всем рассказала маме.
Женщина решила заступиться за дочку и пошла в школу выяснять отношения, но скандал закончился вызовом полиции. С мамы школьницы взяли заявление, оштрафовали ее на 500 рублей за мелкое хулиганство и мат в общественном месте. Сейчас по факту инцидента полицейские проводят проверку.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.