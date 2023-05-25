В Кремле оценили слова Токаева об одном на двоих ядерном оружии у РФ и Белоруссии

Песков назвал Союзное государство более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Союзное государство является более продвинутой кооперацией, заявил Дмитрий Песков Фото:

Союзное объединение России и Белоруссии намного более продвинуто, чем ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Так он прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что у России и Белоруссии одно ядерное оружие на двоих.

«Это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так: в рамках одной интеграции существует другая, более продвинутая интеграция. А союзное государство на порядок… более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭС», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

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Союзное объединение России и Белоруссии намного более продвинуто, чем ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Так он прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что у России и Белоруссии одно ядерное оружие на двоих. «Это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так: в рамках одной интеграции существует другая, более продвинутая интеграция. А союзное государство на порядок… более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭС», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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