В Кремле оценили слова Токаева об одном на двоих ядерном оружии у РФ и Белоруссии

Песков назвал Союзное государство более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС

25 мая 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Союзное государство является более продвинутой кооперацией, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Союзное объединение России и Белоруссии намного более продвинуто, чем ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Так он прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что у России и Белоруссии одно ядерное оружие на двоих. «Это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так: в рамках одной интеграции существует другая, более продвинутая интеграция. А союзное государство на порядок… более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭС», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Союзное объединение России и Белоруссии намного более продвинуто, чем ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Так он прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что у России и Белоруссии одно ядерное оружие на двоих. «Это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так: в рамках одной интеграции существует другая, более продвинутая интеграция. А союзное государство на порядок… более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭС», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.