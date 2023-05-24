Бастрыкин проверит дом в Челябинске, жители которого боятся оказаться под завалами

25 мая 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему жильцы проживают в аварийном доме Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобраться в ситуации с аварийным домом в Челябинске, жители которого боятся оказаться под завалами. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СКР по региону. «В СМИ опубликован материал об аварийном состоянии дома по улице Батумской в Челябинске. Люди ждут расселения, которое запланировано на 2030 год, и боятся оказаться под завалами, поскольку здание находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Дом признан аварийным в 2020 году», — заявили в пресс-службе СУ СК. В ведомстве отмечают, что, по сообщению владельцев, дом имеет сквозные трещины в стенах и проваливающиеся полы. Сообщается, что владельцам предлагают взамен другое жилье, но, по словам жителей, оно также находится в плачевном состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). URA.RU направило в пресс-службу мэрии Челябинска запрос. В администрации пообещали предоставить ответ позже.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобраться в ситуации с аварийным домом в Челябинске, жители которого боятся оказаться под завалами. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СКР по региону. «В СМИ опубликован материал об аварийном состоянии дома по улице Батумской в Челябинске. Люди ждут расселения, которое запланировано на 2030 год, и боятся оказаться под завалами, поскольку здание находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Дом признан аварийным в 2020 году», — заявили в пресс-службе СУ СК. В ведомстве отмечают, что, по сообщению владельцев, дом имеет сквозные трещины в стенах и проваливающиеся полы. Сообщается, что владельцам предлагают взамен другое жилье, но, по словам жителей, оно также находится в плачевном состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). URA.RU направило в пресс-службу мэрии Челябинска запрос. В администрации пообещали предоставить ответ позже.