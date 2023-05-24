24 мая 2023

Бастрыкин проверит дом в Челябинске, жители которого боятся оказаться под завалами

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему жильцы проживают в аварийном доме Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобраться в ситуации с аварийным домом в Челябинске, жители которого боятся оказаться под завалами. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В СМИ опубликован материал об аварийном состоянии дома по улице Батумской в Челябинске. Люди ждут расселения, которое запланировано на 2030 год, и боятся оказаться под завалами, поскольку здание находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Дом признан аварийным в 2020 году», — заявили в пресс-службе СУ СК.

В ведомстве отмечают, что, по сообщению владельцев, дом имеет сквозные трещины в стенах и проваливающиеся полы. Сообщается, что владельцам предлагают взамен другое жилье, но, по словам жителей, оно также находится в плачевном состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

URA.RU направило в пресс-службу мэрии Челябинска запрос. В администрации пообещали предоставить ответ позже.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобраться в ситуации с аварийным домом в Челябинске, жители которого боятся оказаться под завалами. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СКР по региону. «В СМИ опубликован материал об аварийном состоянии дома по улице Батумской в Челябинске. Люди ждут расселения, которое запланировано на 2030 год, и боятся оказаться под завалами, поскольку здание находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Дом признан аварийным в 2020 году», — заявили в пресс-службе СУ СК. В ведомстве отмечают, что, по сообщению владельцев, дом имеет сквозные трещины в стенах и проваливающиеся полы. Сообщается, что владельцам предлагают взамен другое жилье, но, по словам жителей, оно также находится в плачевном состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). URA.RU направило в пресс-службу мэрии Челябинска запрос. В администрации пообещали предоставить ответ позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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