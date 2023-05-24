24 мая 2023

В Перми пенсионер изнасиловал девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Мужчина был задержан в тот же день Фото:

Посреди дня в Перми 62-летний мужчина напал на девушку и изнасиловал ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Днем 24 мая на улице Маршрутной 62-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку, и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После преступления мужчина сбежал с места преступления, но в этот же день был задержан следователями», — рассказали в следственном управлении.

Правоохранители выяснили, что пермяк уже был судим ранее, в том числе, за аналогичные преступления. Сейчас ведется расследование уголовного дела, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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Посреди дня в Перми 62-летний мужчина напал на девушку и изнасиловал ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Днем 24 мая на улице Маршрутной 62-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку, и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После преступления мужчина сбежал с места преступления, но в этот же день был задержан следователями», — рассказали в следственном управлении. Правоохранители выяснили, что пермяк уже был судим ранее, в том числе, за аналогичные преступления. Сейчас ведется расследование уголовного дела, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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