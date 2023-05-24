В Перми пенсионер изнасиловал девушку

25 мая 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Мужчина был задержан в тот же день Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Посреди дня в Перми 62-летний мужчина напал на девушку и изнасиловал ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Днем 24 мая на улице Маршрутной 62-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку, и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После преступления мужчина сбежал с места преступления, но в этот же день был задержан следователями», — рассказали в следственном управлении. Правоохранители выяснили, что пермяк уже был судим ранее, в том числе, за аналогичные преступления. Сейчас ведется расследование уголовного дела, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Посреди дня в Перми 62-летний мужчина напал на девушку и изнасиловал ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Днем 24 мая на улице Маршрутной 62-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку, и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После преступления мужчина сбежал с места преступления, но в этот же день был задержан следователями», — рассказали в следственном управлении. Правоохранители выяснили, что пермяк уже был судим ранее, в том числе, за аналогичные преступления. Сейчас ведется расследование уголовного дела, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.