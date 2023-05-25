«РВ»: ВСУ оснастили танки Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона»

Вооруженные силы Украины снарядили британские танки Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона». Об этом сообщают военкоры.
«Враг на британских танках Challenger-2 отрабатывает наступление с преодолением препятствий в виде „зубов дракона“. Для этого к танку спереди прикрепили ковш», — об этом пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что «зубами дракона» называют российские укрепления вдоль линий фронта для противодействия передвижения техники ВСУ.
Украинские танковые экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 в марте. Предполагалось, что бойцов задействуют в зоне спецоперации в ближайшее время.
Вооруженные силы Украины снарядили британские танки Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона». Об этом сообщают военкоры. «Враг на британских танках Challenger-2 отрабатывает наступление с преодолением препятствий в виде „зубов дракона“. Для этого к танку спереди прикрепили ковш», — об этом пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что «зубами дракона» называют российские укрепления вдоль линий фронта для противодействия передвижения техники ВСУ. Украинские танковые экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 в марте. Предполагалось, что бойцов задействуют в зоне спецоперации в ближайшее время.