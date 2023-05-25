«РВ»: ВСУ оснастили танки Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, танк, Челленджер, Challenger 2, stock
ВСУ установили на танки ковши для борьбы с препятствиями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины снарядили британские танки Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона». Об этом сообщают военкоры.

«Враг на британских танках Challenger-2 отрабатывает наступление с преодолением препятствий в виде „зубов дракона“. Для этого к танку спереди прикрепили ковш», — об этом пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что «зубами дракона» называют российские укрепления вдоль линий фронта для противодействия передвижения техники ВСУ.

Украинские танковые экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 в марте. Предполагалось, что бойцов задействуют в зоне спецоперации в ближайшее время.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины снарядили британские танки Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона». Об этом сообщают военкоры. «Враг на британских танках Challenger-2 отрабатывает наступление с преодолением препятствий в виде „зубов дракона“. Для этого к танку спереди прикрепили ковш», — об этом пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что «зубами дракона» называют российские укрепления вдоль линий фронта для противодействия передвижения техники ВСУ. Украинские танковые экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 в марте. Предполагалось, что бойцов задействуют в зоне спецоперации в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...