В Арктическом спасательном центре в ЯНАО будет базироваться авиация МЧС

25 мая 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

В аварийно-спасательном центре будут базироваться два вертолета Ми-38 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Арктическом спасательном центре в ЯНАО будет базироваться авиация МЧС. Создание центра 25 мая обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава МЧС России Александр Куренков. Строительство аэродрома планируют начать в ближайшее время. «В 2025 году Ямал станет одним из центров арктического учения. К этому времени в Сабетте будет создан Арктический комплексный аварийно-спасательный центр. В его составе будет создано авиазвено МЧС России — на месте будут базироваться два вертолета Ми-38 в арктическом исполнении», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Куренков добавил, что создание центра позволит сократить время реагирования служб на ЧС в труднодоступных районах Арктики. Также отмечается, что в конце 2023 года планируется ввести в эксплуатацию пожарно-спасательную часть в Новом Уренгое и три здания для противопожарной службы и «Ямалспаса».

В Арктическом спасательном центре в ЯНАО будет базироваться авиация МЧС. Создание центра 25 мая обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава МЧС России Александр Куренков. Строительство аэродрома планируют начать в ближайшее время. «В 2025 году Ямал станет одним из центров арктического учения. К этому времени в Сабетте будет создан Арктический комплексный аварийно-спасательный центр. В его составе будет создано авиазвено МЧС России — на месте будут базироваться два вертолета Ми-38 в арктическом исполнении», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Куренков добавил, что создание центра позволит сократить время реагирования служб на ЧС в труднодоступных районах Арктики. Также отмечается, что в конце 2023 года планируется ввести в эксплуатацию пожарно-спасательную часть в Новом Уренгое и три здания для противопожарной службы и «Ямалспаса».