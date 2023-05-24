24 мая 2023

В Арктическом спасательном центре в ЯНАО будет базироваться авиация МЧС

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В аварийно-спасательном центре будут базироваться два вертолета Ми-38 Фото:

В Арктическом спасательном центре в ЯНАО будет базироваться авиация МЧС. Создание центра 25 мая обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава МЧС России Александр Куренков. Строительство аэродрома планируют начать в ближайшее время.

«В 2025 году Ямал станет одним из центров арктического учения. К этому времени в Сабетте будет создан Арктический комплексный аварийно-спасательный центр. В его составе будет создано авиазвено МЧС России — на месте будут базироваться два вертолета Ми-38 в арктическом исполнении», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Куренков добавил, что создание центра позволит сократить время реагирования служб на ЧС в труднодоступных районах Арктики. Также отмечается, что в конце 2023 года планируется ввести в эксплуатацию пожарно-спасательную часть в Новом Уренгое и три здания для противопожарной службы и «Ямалспаса».

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В Арктическом спасательном центре в ЯНАО будет базироваться авиация МЧС. Создание центра 25 мая обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава МЧС России Александр Куренков. Строительство аэродрома планируют начать в ближайшее время. «В 2025 году Ямал станет одним из центров арктического учения. К этому времени в Сабетте будет создан Арктический комплексный аварийно-спасательный центр. В его составе будет создано авиазвено МЧС России — на месте будут базироваться два вертолета Ми-38 в арктическом исполнении», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Куренков добавил, что создание центра позволит сократить время реагирования служб на ЧС в труднодоступных районах Арктики. Также отмечается, что в конце 2023 года планируется ввести в эксплуатацию пожарно-спасательную часть в Новом Уренгое и три здания для противопожарной службы и «Ямалспаса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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