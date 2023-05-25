Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении

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Вооруженные силы Украины.stock, залужный валерий, stock
Анна Пуртова опубликовала совместное фото с Залужным Фото:

Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала совместное фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Публикация была сделана на фоне распространившейся информации о ранении главкома.

«Скоро все узнаете», — с такой подписью опубликован пост на странице депутата в социальной сети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). При этом непонятно, когда именно был сделан снимок.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале мая был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. По словам некоторых источников, он пережил несколько операций, из-за которых рискует оставить свой пост. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин отмечал, что ранение главкома ВСУ говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил (ВКС) России.

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Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала совместное фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Публикация была сделана на фоне распространившейся информации о ранении главкома. «Скоро все узнаете», — с такой подписью опубликован пост на странице депутата в социальной сети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). При этом непонятно, когда именно был сделан снимок. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале мая был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. По словам некоторых источников, он пережил несколько операций, из-за которых рискует оставить свой пост. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин отмечал, что ранение главкома ВСУ говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил (ВКС) России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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