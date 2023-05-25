Пермячка отсудила у больницы 750 тысяч рублей за смерть матери

После операции пациентка не выжила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми после операции умерла в реанимации больницы. Ее дочь сочла, что медицинскую помощь ее матери оказали несвоевременно и некачественно. Компенсации она потребовала через Орджоникидзевский районный суд, рассказали в инстанции.

«Как указала истец, ее мать была экстренно госпитализирована в больницу, однако операция была проведена лишь спустя 6 часов 35 минут. После пациентка так и не пришла в сознание, у нее появились осложнения, и через несколько дней она умерла. Истец посчитала, что ответчиком была оказана некачественная и несвоевременная медицинская помощь, имели место недооценка тяжести состояния и несвоевременное выполнение хирургического вмешательства», — сообщается на сайте суда.

Медэкспертиза подтвердила подозрения истицы: «имел место немотивированный отказ от госпитализации крайне тяжелой пациентки с патологией в отделение реанимации, длительное время не был поставлен диагноз». В итоге разбирательств суд взыскал с больницы 750 тысяч рублей в пользу дочери погибшей пациентки.

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