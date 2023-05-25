25 мая 2023

Пермячка отсудила у больницы 750 тысяч рублей за смерть матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница, травматология. Челябинск, реанимация, операционная, больной, травма, операция, врач, больница, каталка больничная, скорая помошь
После операции пациентка не выжила Фото:

Жительница Перми после операции умерла в реанимации больницы. Ее дочь сочла, что медицинскую помощь ее матери оказали несвоевременно и некачественно. Компенсации она потребовала через Орджоникидзевский районный суд, рассказали в инстанции.

«Как указала истец, ее мать была экстренно госпитализирована в больницу, однако операция была проведена лишь спустя 6 часов 35 минут. После пациентка так и не пришла в сознание, у нее появились осложнения, и через несколько дней она умерла. Истец посчитала, что ответчиком была оказана некачественная и несвоевременная медицинская помощь, имели место недооценка тяжести состояния и несвоевременное выполнение хирургического вмешательства», — сообщается на сайте суда.

Медэкспертиза подтвердила подозрения истицы: «имел место немотивированный отказ от госпитализации крайне тяжелой пациентки с патологией в отделение реанимации, длительное время не был поставлен диагноз». В итоге разбирательств суд взыскал с больницы 750 тысяч рублей в пользу дочери погибшей пациентки.

Ранее URA.RU рассказывало, что и медики часто обращаются к юристам за защитой своих прав в спорах с пациентами. По оценкам экспертов таких случаем стало в два раза больше за последние четыре года.

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Жительница Перми после операции умерла в реанимации больницы. Ее дочь сочла, что медицинскую помощь ее матери оказали несвоевременно и некачественно. Компенсации она потребовала через Орджоникидзевский районный суд, рассказали в инстанции. «Как указала истец, ее мать была экстренно госпитализирована в больницу, однако операция была проведена лишь спустя 6 часов 35 минут. После пациентка так и не пришла в сознание, у нее появились осложнения, и через несколько дней она умерла. Истец посчитала, что ответчиком была оказана некачественная и несвоевременная медицинская помощь, имели место недооценка тяжести состояния и несвоевременное выполнение хирургического вмешательства», — сообщается на сайте суда. Медэкспертиза подтвердила подозрения истицы: «имел место немотивированный отказ от госпитализации крайне тяжелой пациентки с патологией в отделение реанимации, длительное время не был поставлен диагноз». В итоге разбирательств суд взыскал с больницы 750 тысяч рублей в пользу дочери погибшей пациентки. Ранее URA.RU рассказывало, что и медики часто обращаются к юристам за защитой своих прав в спорах с пациентами. По оценкам экспертов таких случаем стало в два раза больше за последние четыре года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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