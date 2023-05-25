Уволенный из Пермского университета проректор нашел новую работу

Павел Блусь, уволенный ранее с поста проректора Пермского классического университета (ПГНИУ), нашел себе новую работу. Как сообщает источник URA.RU в образовательной среде, Блусь назначен заместителем директора Пермского филиала РАНХиГС.
«Блусь долго без работы не сидел. Теперь он замдиректора в Пермском филиале РАНХиГС», — сообщил собеседник агентства.
Как рассказывало URA.RU, Павел Блусь, а также ряд других проректоров ПГНИУ были уволены в феврале. Ранее его фамилия звучала в списке фигурантов уголовного дела, возбужденного после стрельбы в университете.
Пермский филиал РАНХиГС с декабря 2022 года возглавляет Игорь Орлов, занимавший ранее различные посты в руководстве силовых органов региона. В частности, он был начальником УВД Перми, работал вице-губернатором Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В Москве был начальником Центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России.
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