25 мая 2023

Уволенный из Пермского университета проректор нашел новую работу

Павел Блусь занял пост заместителя директора Пермского филиала РАНХиГС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Павел Блусь нашел себе новое кресло в руководстве вуза Фото:

Павел Блусь, уволенный ранее с поста проректора Пермского классического университета (ПГНИУ), нашел себе новую работу. Как сообщает источник URA.RU в образовательной среде, Блусь назначен заместителем директора Пермского филиала РАНХиГС.

«Блусь долго без работы не сидел. Теперь он замдиректора в Пермском филиале РАНХиГС», — сообщил собеседник агентства.

Как рассказывало URA.RU, Павел Блусь, а также ряд других проректоров ПГНИУ были уволены в феврале. Ранее его фамилия звучала в списке фигурантов уголовного дела, возбужденного после стрельбы в университете.

Пермский филиал РАНХиГС с декабря 2022 года возглавляет Игорь Орлов, занимавший ранее различные посты в руководстве силовых органов региона. В частности, он был начальником УВД Перми, работал вице-губернатором Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В Москве был начальником Центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Павел Блусь, уволенный ранее с поста проректора Пермского классического университета (ПГНИУ), нашел себе новую работу. Как сообщает источник URA.RU в образовательной среде, Блусь назначен заместителем директора Пермского филиала РАНХиГС. «Блусь долго без работы не сидел. Теперь он замдиректора в Пермском филиале РАНХиГС», — сообщил собеседник агентства. Как рассказывало URA.RU, Павел Блусь, а также ряд других проректоров ПГНИУ были уволены в феврале. Ранее его фамилия звучала в списке фигурантов уголовного дела, возбужденного после стрельбы в университете. Пермский филиал РАНХиГС с декабря 2022 года возглавляет Игорь Орлов, занимавший ранее различные посты в руководстве силовых органов региона. В частности, он был начальником УВД Перми, работал вице-губернатором Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В Москве был начальником Центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...