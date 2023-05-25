Уволенный из Пермского университета проректор нашел новую работу

Павел Блусь занял пост заместителя директора Пермского филиала РАНХиГС

26 мая 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Павел Блусь нашел себе новое кресло в руководстве вуза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Павел Блусь, уволенный ранее с поста проректора Пермского классического университета (ПГНИУ), нашел себе новую работу. Как сообщает источник URA.RU в образовательной среде, Блусь назначен заместителем директора Пермского филиала РАНХиГС. «Блусь долго без работы не сидел. Теперь он замдиректора в Пермском филиале РАНХиГС», — сообщил собеседник агентства. Как рассказывало URA.RU, Павел Блусь, а также ряд других проректоров ПГНИУ были уволены в феврале. Ранее его фамилия звучала в списке фигурантов уголовного дела, возбужденного после стрельбы в университете. Пермский филиал РАНХиГС с декабря 2022 года возглавляет Игорь Орлов, занимавший ранее различные посты в руководстве силовых органов региона. В частности, он был начальником УВД Перми, работал вице-губернатором Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В Москве был начальником Центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России.

Павел Блусь, уволенный ранее с поста проректора Пермского классического университета (ПГНИУ), нашел себе новую работу. Как сообщает источник URA.RU в образовательной среде, Блусь назначен заместителем директора Пермского филиала РАНХиГС. «Блусь долго без работы не сидел. Теперь он замдиректора в Пермском филиале РАНХиГС», — сообщил собеседник агентства. Как рассказывало URA.RU, Павел Блусь, а также ряд других проректоров ПГНИУ были уволены в феврале. Ранее его фамилия звучала в списке фигурантов уголовного дела, возбужденного после стрельбы в университете. Пермский филиал РАНХиГС с декабря 2022 года возглавляет Игорь Орлов, занимавший ранее различные посты в руководстве силовых органов региона. В частности, он был начальником УВД Перми, работал вице-губернатором Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В Москве был начальником Центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России.