Украина атаковала крылатыми ракетами Storm Shadow «Азовсталь» в Мариуполе

26 мая 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по «Азовстали» вечером 26 мая Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина обстреляла дальнобойными ракетами завод «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают власти ДНР. Как уточняют «Военкоры Русской Весны», это были крылатые ракеты Storm Shadow, которые ранее Киеву передала Великобритания. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению. С северо-запада в направлении Мариуполя. Выпущено две дальнобойные ракеты», — указано в telegram-канале СЦКК ДНР. «Военкоры Русской Весны» уточняют, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow, а целью был завод «Азовсталь». «За несколько секунд до взрыва жители города слышали свист ракет в небе. До этого сообщалось о взлете авиации ВВС Украины для нанесения ракетных ударов», — сообщили военкоры. Ранее в мае Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать соответствующие решения на этом фоне. Первую крылатую ракету ВСУ российская ПВО перехватила 15 мая. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин называл Storm Shadow очень опасным оружием. Мариупольский завод «Азовсталь» был освобожден от националистов в мае 2022 года.

Украина обстреляла дальнобойными ракетами завод «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают власти ДНР. Как уточняют «Военкоры Русской Весны», это были крылатые ракеты Storm Shadow, которые ранее Киеву передала Великобритания. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению. С северо-запада в направлении Мариуполя. Выпущено две дальнобойные ракеты», — указано в telegram-канале СЦКК ДНР. «Военкоры Русской Весны» уточняют, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow, а целью был завод «Азовсталь». «За несколько секунд до взрыва жители города слышали свист ракет в небе. До этого сообщалось о взлете авиации ВВС Украины для нанесения ракетных ударов», — сообщили военкоры. Ранее в мае Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать соответствующие решения на этом фоне. Первую крылатую ракету ВСУ российская ПВО перехватила 15 мая. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин называл Storm Shadow очень опасным оружием. Мариупольский завод «Азовсталь» был освобожден от националистов в мае 2022 года.