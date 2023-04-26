В ХМАО взлетела стоимость аренды квартир-студий

С начала апреля средняя цена поднялась более чем на 15%
В Сургуте резко выросла стоимость аренды квартир-студий. С начала апреля средняя цена поднялась более чем на 15%.
«Стоимость квартир-студий на конец месяца составляет 25,5 тысяч рублей. При этом по данным на 6 апреля, средняя цена была 21,5 тысячи», — следует из данных сервиса Restate.
Стоимость съемных студий в Сургуте стала расти с началом весны. Еще в конце февраля средние цены сегмента недвижимости оставалась в пределах 14 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на загородную недвижимость. В сравнении с началом апреля рост составил 4%.
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