28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В Перми по цене комнаты продают готовый ресторан быстрого питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, общепит, кафе, фастфуд, столики в кафе
Ресторан быстрого питания продают за два миллиона рублей Фото:

В Перми ищут нового хозяина ресторану быстрого питания «На мясо». Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Бизнес». Для сравнения, за эту цену можно купить студию на окраине Перми или комнату в центре.

«Открылись в сентябре, помещение 60 кв. м. Все необходимое оборудование, свежий ремонт, обученные сотрудники, рецепты, раскладки — все есть», — пишут в объявлении. Также новому хозяину передадут доступ к аккаунту в 2ГИС, где собрано много положительных отзывов.

По словам собственника, бизнес ждет большой успех, так как в скором времени рядом с рестораном появится большой парк с фонтанами. Ресторан находится в Мотовилихинском районе на улице Макаренко.

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В Перми ищут нового хозяина ресторану быстрого питания «На мясо». Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Бизнес». Для сравнения, за эту цену можно купить студию на окраине Перми или комнату в центре. «Открылись в сентябре, помещение 60 кв. м. Все необходимое оборудование, свежий ремонт, обученные сотрудники, рецепты, раскладки — все есть», — пишут в объявлении. Также новому хозяину передадут доступ к аккаунту в 2ГИС, где собрано много положительных отзывов. По словам собственника, бизнес ждет большой успех, так как в скором времени рядом с рестораном появится большой парк с фонтанами. Ресторан находится в Мотовилихинском районе на улице Макаренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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