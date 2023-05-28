В Перми по цене комнаты продают готовый ресторан быстрого питания

В Перми ищут нового хозяина ресторану быстрого питания «На мясо». Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Бизнес». Для сравнения, за эту цену можно купить студию на окраине Перми или комнату в центре.
«Открылись в сентябре, помещение 60 кв. м. Все необходимое оборудование, свежий ремонт, обученные сотрудники, рецепты, раскладки — все есть», — пишут в объявлении. Также новому хозяину передадут доступ к аккаунту в 2ГИС, где собрано много положительных отзывов.
По словам собственника, бизнес ждет большой успех, так как в скором времени рядом с рестораном появится большой парк с фонтанами. Ресторан находится в Мотовилихинском районе на улице Макаренко.
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