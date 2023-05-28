28 мая 2023

В Екатеринбурге появится кинотеатр с бесплатным кино

В Екатеринбурге в парке Маяковского с 1 июля начнет работу летний кинотеатр
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие летнего кинотеатра в Парке Маяковского. Екатеринбург
«Кинолето» начнется в парке Маяковского с 1 июля Фото:

В Екатеринбурге парке Маяковского готовятся к старту «Кинолета» — в июле здесь возобновит работу летний кинотеатр, который проработает до конца августа. Пока же в парке проходят работы по благоустройству. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка.

«„Кинолето“ откроется 1 июля, как и в прошлом году, и будет работать до 20 августа», — пояснили в парке. Сейчас вдоль аллеи Маяковского, где был летний кинотеатр, идет благоустройство.

Как поясняют представители парка, под аллеей проходят трубы водоснабжения, которые появились там примерно в 1930-х годах и могут выйти из строя в любой момент, поэтому сейчас их меняют. После этого вдоль аллеи появится уютная и тихая зеленая зона с новыми тропинками, деревьями, геопластикой, озеленением и павильоном.

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В Екатеринбурге парке Маяковского готовятся к старту «Кинолета» — в июле здесь возобновит работу летний кинотеатр, который проработает до конца августа. Пока же в парке проходят работы по благоустройству. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка. «„Кинолето“ откроется 1 июля, как и в прошлом году, и будет работать до 20 августа», — пояснили в парке. Сейчас вдоль аллеи Маяковского, где был летний кинотеатр, идет благоустройство. Как поясняют представители парка, под аллеей проходят трубы водоснабжения, которые появились там примерно в 1930-х годах и могут выйти из строя в любой момент, поэтому сейчас их меняют. После этого вдоль аллеи появится уютная и тихая зеленая зона с новыми тропинками, деревьями, геопластикой, озеленением и павильоном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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