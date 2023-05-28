В Екатеринбурге появится кинотеатр с бесплатным кино

В Екатеринбурге в парке Маяковского с 1 июля начнет работу летний кинотеатр

«Кинолето» начнется в парке Маяковского с 1 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге парке Маяковского готовятся к старту «Кинолета» — в июле здесь возобновит работу летний кинотеатр, который проработает до конца августа. Пока же в парке проходят работы по благоустройству. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка.

«„Кинолето“ откроется 1 июля, как и в прошлом году, и будет работать до 20 августа», — пояснили в парке. Сейчас вдоль аллеи Маяковского, где был летний кинотеатр, идет благоустройство.

Как поясняют представители парка, под аллеей проходят трубы водоснабжения, которые появились там примерно в 1930-х годах и могут выйти из строя в любой момент, поэтому сейчас их меняют. После этого вдоль аллеи появится уютная и тихая зеленая зона с новыми тропинками, деревьями, геопластикой, озеленением и павильоном.