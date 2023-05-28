28 мая 2023

В Пермском крае скончался главный редактор окружного издания

В Пермском крае скончался редактор издания «Сельская новь» Евгений Бочкарев
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
Журналисты издания выразили слова соболезнования родным умершего Фото:

В Березовском округе Пермского края на 42-м году жизни скончался главный редактор местного издания «Сельская новь» Евгений Бочкарев. О смерти журналиста на странице газеты в соцсети «ВКонтакте» его коллеги.

«Коллектив редакции с глубоким прискорбием сообщает, что 27 мая перестало биться сердце нашего уважаемого, всеми любимого главного редактора Бочкарева Евгения Леонидовича», — написали коллеги журналиста. Они написали, что Евгений любил жизнь, своих семью и друзей, был светлым и жизнерадостным. Родным и близким журналиста издание «Сельская новь» выразило соболезнования.

Союз журналистов Пермского края отмечает, что Бочкарев «всю свою жизнь посвятил служению газетному делу»: он начал работу в издании с должности корреспондента, в 2020 году возглавив его. Организация на своем сайте также выразила соболезнования родным умершего.

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В Березовском округе Пермского края на 42-м году жизни скончался главный редактор местного издания «Сельская новь» Евгений Бочкарев. О смерти журналиста на странице газеты в соцсети «ВКонтакте» его коллеги. «Коллектив редакции с глубоким прискорбием сообщает, что 27 мая перестало биться сердце нашего уважаемого, всеми любимого главного редактора Бочкарева Евгения Леонидовича», — написали коллеги журналиста. Они написали, что Евгений любил жизнь, своих семью и друзей, был светлым и жизнерадостным. Родным и близким журналиста издание «Сельская новь» выразило соболезнования. Союз журналистов Пермского края отмечает, что Бочкарев «всю свою жизнь посвятил служению газетному делу»: он начал работу в издании с должности корреспондента, в 2020 году возглавив его. Организация на своем сайте также выразила соболезнования родным умершего.
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