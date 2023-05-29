Ветеран ДНР призвал военных с СВО тренировать трактористов из-за ситуации в Белгородской области

30 мая 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

В ДНР призвали обучить трактористов и агрономов военному делу для защиты границ РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После случая с прорывом украинских диверсантов (ДРГ) в Белгородской области ветеран ДНР, подполковник запаса с позывным Константиныч призвал российских военнослужащих тренировать трактористов и агрономов, которые способны отстоять свои селения от атак. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «А казалось бы чего проще дать инструкторов с опытом СВО — они бы дали и натаскали бы мужиков, которые насмерть стояли Трактористы и агрономы в жизни бы не допустили врага в свои села — там их семьи. Пример для этого есть — Донбасс!» — высказался подполковник запаса с позывным Константиныч. Он привел в пример недавнюю ситуацию в Белгородской области, когда ДРГ прорвались на территорию РФ. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. Из-за этого в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО), который позже отменили. Губернатор региона Вячеслав Гладков после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, напоминает «Национальная служба новостей». 28 мая под обстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области, дрон атаковал зернохранилище, пишет телеканал 360. На территории Украины проводится российская специальная операция (СВО), которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Он неоднократно заявлял, что основная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После случая с прорывом украинских диверсантов (ДРГ) в Белгородской области ветеран ДНР, подполковник запаса с позывным Константиныч призвал российских военнослужащих тренировать трактористов и агрономов, которые способны отстоять свои селения от атак. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «А казалось бы чего проще дать инструкторов с опытом СВО — они бы дали и натаскали бы мужиков, которые насмерть стояли Трактористы и агрономы в жизни бы не допустили врага в свои села — там их семьи. Пример для этого есть — Донбасс!» — высказался подполковник запаса с позывным Константиныч. Он привел в пример недавнюю ситуацию в Белгородской области, когда ДРГ прорвались на территорию РФ. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. Из-за этого в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО), который позже отменили. Губернатор региона Вячеслав Гладков после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, напоминает «Национальная служба новостей». 28 мая под обстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области, дрон атаковал зернохранилище, пишет телеканал 360. На территории Украины проводится российская специальная операция (СВО), которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Он неоднократно заявлял, что основная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.