29 мая 2023

Пермяков зовут на вечеринку постоять на гвоздях под музыку диджеев

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной репортаж из баров города. Екатеринбург, тусовка, ночная жизнь, бар, клуб, диджей, самоцвет, бар самоцвет
Участников ждут медитации под выступления диджеев Фото:

Организаторы музыкального фестиваля PARMA VALLEY, который ежегодно проходит в Пермском крае, объявили о проведении вечеринки в формате rave-медитации. Гостей под сеты диджеев будут угощать чаем и какао, проведут для них гвоздетерапию и тренировки по йоге, сообщили в своем telegram-канале организаторы мероприятия.

«Мы создали новый формат нетипичных вечеринок — rave-медитация. Что будет: чай нон-стоп, какао-церемония, гвозди. Помимо антуража, качественного звука, крутых диджеев, файер-шоу и всего того, что ты любишь, будут еще чайная церемония и подарки от наших партнеров», — указано в сообщении.

Мероприятие состоится 10 июня в загородном клубе «Терн». Цена билета — 1700 рублей. В июне стоимость повысится, предупреждают организаторы. Сам фестиваль PARMA VALLEY пройдет с 21 по 23 июля. О месте его проведения пока не сообщается.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на модную вечеринку на крышу торгового центра. Там будет выступать легендарный диджей.

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Организаторы музыкального фестиваля PARMA VALLEY, который ежегодно проходит в Пермском крае, объявили о проведении вечеринки в формате rave-медитации. Гостей под сеты диджеев будут угощать чаем и какао, проведут для них гвоздетерапию и тренировки по йоге, сообщили в своем telegram-канале организаторы мероприятия. «Мы создали новый формат нетипичных вечеринок — rave-медитация. Что будет: чай нон-стоп, какао-церемония, гвозди. Помимо антуража, качественного звука, крутых диджеев, файер-шоу и всего того, что ты любишь, будут еще чайная церемония и подарки от наших партнеров», — указано в сообщении. Мероприятие состоится 10 июня в загородном клубе «Терн». Цена билета — 1700 рублей. В июне стоимость повысится, предупреждают организаторы. Сам фестиваль PARMA VALLEY пройдет с 21 по 23 июля. О месте его проведения пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на модную вечеринку на крышу торгового центра. Там будет выступать легендарный диджей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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