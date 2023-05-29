Пермяков зовут на вечеринку постоять на гвоздях под музыку диджеев

30 мая 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Участников ждут медитации под выступления диджеев Фото: Размик Закарян © URA.RU Организаторы музыкального фестиваля PARMA VALLEY, который ежегодно проходит в Пермском крае, объявили о проведении вечеринки в формате rave-медитации. Гостей под сеты диджеев будут угощать чаем и какао, проведут для них гвоздетерапию и тренировки по йоге, сообщили в своем telegram-канале организаторы мероприятия. «Мы создали новый формат нетипичных вечеринок — rave-медитация. Что будет: чай нон-стоп, какао-церемония, гвозди. Помимо антуража, качественного звука, крутых диджеев, файер-шоу и всего того, что ты любишь, будут еще чайная церемония и подарки от наших партнеров», — указано в сообщении. Мероприятие состоится 10 июня в загородном клубе «Терн». Цена билета — 1700 рублей. В июне стоимость повысится, предупреждают организаторы. Сам фестиваль PARMA VALLEY пройдет с 21 по 23 июля. О месте его проведения пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на модную вечеринку на крышу торгового центра. Там будет выступать легендарный диджей.

Организаторы музыкального фестиваля PARMA VALLEY, который ежегодно проходит в Пермском крае, объявили о проведении вечеринки в формате rave-медитации. Гостей под сеты диджеев будут угощать чаем и какао, проведут для них гвоздетерапию и тренировки по йоге, сообщили в своем telegram-канале организаторы мероприятия. «Мы создали новый формат нетипичных вечеринок — rave-медитация. Что будет: чай нон-стоп, какао-церемония, гвозди. Помимо антуража, качественного звука, крутых диджеев, файер-шоу и всего того, что ты любишь, будут еще чайная церемония и подарки от наших партнеров», — указано в сообщении. Мероприятие состоится 10 июня в загородном клубе «Терн». Цена билета — 1700 рублей. В июне стоимость повысится, предупреждают организаторы. Сам фестиваль PARMA VALLEY пройдет с 21 по 23 июля. О месте его проведения пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на модную вечеринку на крышу торгового центра. Там будет выступать легендарный диджей.