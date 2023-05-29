Пермяков зовут на вечеринку постоять на гвоздях под музыку диджеев

Организаторы музыкального фестиваля PARMA VALLEY, который ежегодно проходит в Пермском крае, объявили о проведении вечеринки в формате rave-медитации. Гостей под сеты диджеев будут угощать чаем и какао, проведут для них гвоздетерапию и тренировки по йоге, сообщили в своем telegram-канале организаторы мероприятия.
«Мы создали новый формат нетипичных вечеринок — rave-медитация. Что будет: чай нон-стоп, какао-церемония, гвозди. Помимо антуража, качественного звука, крутых диджеев, файер-шоу и всего того, что ты любишь, будут еще чайная церемония и подарки от наших партнеров», — указано в сообщении.
Мероприятие состоится 10 июня в загородном клубе «Терн». Цена билета — 1700 рублей. В июне стоимость повысится, предупреждают организаторы. Сам фестиваль PARMA VALLEY пройдет с 21 по 23 июля. О месте его проведения пока не сообщается.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на модную вечеринку на крышу торгового центра. Там будет выступать легендарный диджей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.