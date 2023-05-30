Пермские власти поставили граждан на воинский учет, потратив миллионы рублей

31 мая 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Специалисты военно-учетного стола выезжали в территории, где нет военкоматов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае первичная постановка граждан на воинский учет обошлась властям в 32,5 млн рублей. Соответствующие мероприятия проводились в 2022 году на тех территориях региона, где нет военкоматов. Об этом говорится в отчете о ходе реализации госпрограммы «Безопасный регион». Документ на своем сайте опубликовало министерство территориальной безопасности Прикамья. «В отчетном периоде (2022 год) в бюджет 43 муниципальных образований перечислена субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расход: 32,5 млн рублей; остаток — 487 тысяч рублей», — указало ведомство. Минтербезопасности Прикамья поясняет, что сотни тысяч рублей остались неизрасходованными за счет экономии на зарплате специалистов военно-учетного стола. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский госуниверситет решил составить список всех военнообязанных работников и учащихся в вузе. Тех, кто не имеет военных билетов, университет обязал явиться в военкомат для постановки на воинский учет. Информацию о гражданах, граждан, пребывающих в запасе, вуз направил в военные комиссариаты.

В Пермском крае первичная постановка граждан на воинский учет обошлась властям в 32,5 млн рублей. Соответствующие мероприятия проводились в 2022 году на тех территориях региона, где нет военкоматов. Об этом говорится в отчете о ходе реализации госпрограммы «Безопасный регион». Документ на своем сайте опубликовало министерство территориальной безопасности Прикамья. «В отчетном периоде (2022 год) в бюджет 43 муниципальных образований перечислена субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расход: 32,5 млн рублей; остаток — 487 тысяч рублей», — указало ведомство. Минтербезопасности Прикамья поясняет, что сотни тысяч рублей остались неизрасходованными за счет экономии на зарплате специалистов военно-учетного стола. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский госуниверситет решил составить список всех военнообязанных работников и учащихся в вузе. Тех, кто не имеет военных билетов, университет обязал явиться в военкомат для постановки на воинский учет. Информацию о гражданах, граждан, пребывающих в запасе, вуз направил в военные комиссариаты.