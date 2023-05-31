Представители свердловской атомной станции раскрыли, угрожают ли ей лесные пожары

Белоярская АЭС работает в штатном режиме, несмотря на пожары и жару

31 мая 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Белоярской АЭС была готова к жарким дням и постоянно отслеживает обстановку с пожарами Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на бушующие пожары в Свердловской области, Белоярской АЭС огонь не угрожает. Станция работает в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в управлении информацей и общественных связей электростанции. «Пожарная обстановка вокруг атомной станции остается стабильной, несмотря на длительное отсутствие осадков и высокую температуру воздуха. Термические точки в лесном массиве вокруг территории Белоярской АЭС отсутствуют», — пояснили в пресс-службе. Кроме этого, на территории вокруг атомной станции работает автоматизированная система мониторинга, которая способна обнаружить пожары на ранней стадии. Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул, что высокая температура, установившаяся на Урале, не повлияла на безопасную работу станции. «Надежная работа оборудования при повышенных температурах была изначально заложена в проектной документации энергоблоков. Кроме того, персонал постоянно готовится к подобным сценариям», — уточнил Сидоров. Перед жаркими днями сотрудники АЭС провели чистку теплообменного оборудования и перевели систему вентиляции на работу по летнему режиму. Также проводятся дополнительные обходы во избежании ЧП. «В настоящее время энергоблоки №3, №4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — подчеркнули представители АЭС. В Свердловской области в конце апреля начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Распространению огня способствует жаркая и сухая погода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на бушующие пожары в Свердловской области, Белоярской АЭС огонь не угрожает. Станция работает в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в управлении информацей и общественных связей электростанции. «Пожарная обстановка вокруг атомной станции остается стабильной, несмотря на длительное отсутствие осадков и высокую температуру воздуха. Термические точки в лесном массиве вокруг территории Белоярской АЭС отсутствуют», — пояснили в пресс-службе. Кроме этого, на территории вокруг атомной станции работает автоматизированная система мониторинга, которая способна обнаружить пожары на ранней стадии. Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул, что высокая температура, установившаяся на Урале, не повлияла на безопасную работу станции. «Надежная работа оборудования при повышенных температурах была изначально заложена в проектной документации энергоблоков. Кроме того, персонал постоянно готовится к подобным сценариям», — уточнил Сидоров. Перед жаркими днями сотрудники АЭС провели чистку теплообменного оборудования и перевели систему вентиляции на работу по летнему режиму. Также проводятся дополнительные обходы во избежании ЧП. «В настоящее время энергоблоки №3, №4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — подчеркнули представители АЭС. В Свердловской области в конце апреля начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Распространению огня способствует жаркая и сухая погода.