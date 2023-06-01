В ХМАО продают майнинг-отель

02 июня 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Электричество на объекте вырабатывается за счет газогенератора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продается майнинг-отель площадью 1000 квадратных метров с видеонаблюдением и охраной. Информация о продаже бизнеса размещена на портале Avito. «Удобное расположение в промзоне в черте города. Территория объекта площадью 1000 квадратных метров находится внутри ангара и укрыта от дождя, снега и ветра. На площадке установлено 4 контейнера по 12 метров, укомплектованные всем необходимым для установки оборудования. На территории круглосуточно присутствует охранник, ведется видеонаблюдение», — сообщает собственник майнинг-отеля. Уточняется, что источником электроэнергии для работы оборудования является газогенератор, что существенно снижает расходы. На территории имеется складское помещение для хранения расходников, инструментов и запчастей, а также офисное помещение для обслуживания, ремонта оборудования и рабочее место ИТ специалиста. Стоимость объекта — 30 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кичаново в Пермском муниципальном округе продают майнинг ферму за 850 тысяч рублей. Все оборудование располагается в бытовке.

В Сургуте (ХМАО) продается майнинг-отель площадью 1000 квадратных метров с видеонаблюдением и охраной. Информация о продаже бизнеса размещена на портале Avito. «Удобное расположение в промзоне в черте города. Территория объекта площадью 1000 квадратных метров находится внутри ангара и укрыта от дождя, снега и ветра. На площадке установлено 4 контейнера по 12 метров, укомплектованные всем необходимым для установки оборудования. На территории круглосуточно присутствует охранник, ведется видеонаблюдение», — сообщает собственник майнинг-отеля. Уточняется, что источником электроэнергии для работы оборудования является газогенератор, что существенно снижает расходы. На территории имеется складское помещение для хранения расходников, инструментов и запчастей, а также офисное помещение для обслуживания, ремонта оборудования и рабочее место ИТ специалиста. Стоимость объекта — 30 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кичаново в Пермском муниципальном округе продают майнинг ферму за 850 тысяч рублей. Все оборудование располагается в бытовке.