01 июня 2023
31 мая 2023

В ХМАО продают майнинг-отель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криптовалюты. Сургут, монеты, экономика, биткоин, криптовалюта, блокчейн, деньги, валюта, майнинг
Электричество на объекте вырабатывается за счет газогенератора Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается майнинг-отель площадью 1000 квадратных метров с видеонаблюдением и охраной. Информация о продаже бизнеса размещена на портале Avito.

«Удобное расположение в промзоне в черте города. Территория объекта площадью 1000 квадратных метров находится внутри ангара и укрыта от дождя, снега и ветра. На площадке установлено 4 контейнера по 12 метров, укомплектованные всем необходимым для установки оборудования. На территории круглосуточно присутствует охранник, ведется видеонаблюдение», — сообщает собственник майнинг-отеля.

Уточняется, что источником электроэнергии для работы оборудования является газогенератор, что существенно снижает расходы. На территории имеется складское помещение для хранения расходников, инструментов и запчастей, а также офисное помещение для обслуживания, ремонта оборудования и рабочее место ИТ специалиста. Стоимость объекта — 30 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кичаново в Пермском муниципальном округе продают майнинг ферму за 850 тысяч рублей. Все оборудование располагается в бытовке.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) продается майнинг-отель площадью 1000 квадратных метров с видеонаблюдением и охраной. Информация о продаже бизнеса размещена на портале Avito. «Удобное расположение в промзоне в черте города. Территория объекта площадью 1000 квадратных метров находится внутри ангара и укрыта от дождя, снега и ветра. На площадке установлено 4 контейнера по 12 метров, укомплектованные всем необходимым для установки оборудования. На территории круглосуточно присутствует охранник, ведется видеонаблюдение», — сообщает собственник майнинг-отеля. Уточняется, что источником электроэнергии для работы оборудования является газогенератор, что существенно снижает расходы. На территории имеется складское помещение для хранения расходников, инструментов и запчастей, а также офисное помещение для обслуживания, ремонта оборудования и рабочее место ИТ специалиста. Стоимость объекта — 30 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кичаново в Пермском муниципальном округе продают майнинг ферму за 850 тысяч рублей. Все оборудование располагается в бытовке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...