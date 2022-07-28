В пермской деревне продают майнинг-ферму в бытовке

Майнерское оборудование может добывать только одну криптовалюту — биткоин
В деревне Кичаново в Пермском муниципальном округе продают майнинг ферму за 850 тысяч рублей. Все оборудование располагается в бытовке. Объявление размещено на сайте «Авито».
«Продам готовый бизнес — майнинг ферма. Стоимость — 850 тысяч рублей», — говорится в объявлении.
В комплекте имеются 11 Asic-майнеров и 3 стабилизатора. По словам автора объявления, всю конструкцию можно поставить в любое удобное место. Доход при маленьком курсе биткоина около 60 тысяч рублей в месяц, при высоком — до 180 тысяч.
Как рассказал продавец, на электричество в месяц уходит примерно 10 — 15 тысяч рублей. Оборудование может добывать только одну криптовалюту — биткоин.
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