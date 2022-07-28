28 июля 2022

В пермской деревне продают майнинг-ферму в бытовке

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Клипарт. Сургут, финансы, деньги, валюта, биткоин, криптовалюта
Майнерское оборудование может добывать только одну криптовалюту — биткоин Фото:

В деревне Кичаново в Пермском муниципальном округе продают майнинг ферму за 850 тысяч рублей. Все оборудование располагается в бытовке. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Продам готовый бизнес — майнинг ферма. Стоимость — 850 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

В комплекте имеются 11 Asic-майнеров и 3 стабилизатора. По словам автора объявления, всю конструкцию можно поставить в любое удобное место. Доход при маленьком курсе биткоина около 60 тысяч рублей в месяц, при высоком — до 180 тысяч.

Как рассказал продавец, на электричество в месяц уходит примерно 10 — 15 тысяч рублей. Оборудование может добывать только одну криптовалюту — биткоин.

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В деревне Кичаново в Пермском муниципальном округе продают майнинг ферму за 850 тысяч рублей. Все оборудование располагается в бытовке. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продам готовый бизнес — майнинг ферма. Стоимость — 850 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В комплекте имеются 11 Asic-майнеров и 3 стабилизатора. По словам автора объявления, всю конструкцию можно поставить в любое удобное место. Доход при маленьком курсе биткоина около 60 тысяч рублей в месяц, при высоком — до 180 тысяч. Как рассказал продавец, на электричество в месяц уходит примерно 10 — 15 тысяч рублей. Оборудование может добывать только одну криптовалюту — биткоин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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