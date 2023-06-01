01 июня 2023

В Тюмени ищут девушку, которая пропала 31 мая. Фото

В Тюмени ведут поиски девушки, пропавшей 31 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, пешеходы, тюмень
Пропавшая девушка вышла из дома 31 мая 2023 года, ее местоположение в настоящий момент неизвестно Фото:

В Тюмени начались поиски девушки, которая 31 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».

«Внимание! Пропал человек! Рычкова Кристина Игоревна, 1988 года рождения. 31 мая 2023 года ушла из дома в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении.

Известно, что девушка была одета в белую кофту, белые брюки и белые кроссовки. Рост пропавшей — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч. Всех, кто знает что-то о ее местонахождении, просят сообщать в отряд «Белая Сова-Тюмень».

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В Тюмени начались поиски девушки, которая 31 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». «Внимание! Пропал человек! Рычкова Кристина Игоревна, 1988 года рождения. 31 мая 2023 года ушла из дома в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении. Известно, что девушка была одета в белую кофту, белые брюки и белые кроссовки. Рост пропавшей — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч. Всех, кто знает что-то о ее местонахождении, просят сообщать в отряд «Белая Сова-Тюмень».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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