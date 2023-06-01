В Тюмени ищут девушку, которая пропала 31 мая. Фото

В Тюмени ведут поиски девушки, пропавшей 31 мая

02 июня 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Пропавшая девушка вышла из дома 31 мая 2023 года, ее местоположение в настоящий момент неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени начались поиски девушки, которая 31 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». «Внимание! Пропал человек! Рычкова Кристина Игоревна, 1988 года рождения. 31 мая 2023 года ушла из дома в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении. Известно, что девушка была одета в белую кофту, белые брюки и белые кроссовки. Рост пропавшей — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч. Всех, кто знает что-то о ее местонахождении, просят сообщать в отряд «Белая Сова-Тюмень». Фото — «Белая Сова-Тюмень»

В Тюмени начались поиски девушки, которая 31 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». «Внимание! Пропал человек! Рычкова Кристина Игоревна, 1988 года рождения. 31 мая 2023 года ушла из дома в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении. Известно, что девушка была одета в белую кофту, белые брюки и белые кроссовки. Рост пропавшей — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч. Всех, кто знает что-то о ее местонахождении, просят сообщать в отряд «Белая Сова-Тюмень».