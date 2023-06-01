Пропавшая девушка вышла из дома 31 мая 2023 года, ее местоположение в настоящий момент неизвестно
В Тюмени начались поиски девушки, которая 31 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».
«Внимание! Пропал человек! Рычкова Кристина Игоревна, 1988 года рождения. 31 мая 2023 года ушла из дома в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении.
Известно, что девушка была одета в белую кофту, белые брюки и белые кроссовки. Рост пропавшей — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч. Всех, кто знает что-то о ее местонахождении, просят сообщать в отряд «Белая Сова-Тюмень».
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