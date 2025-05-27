На федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень ограничат движение на полдня

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На участке организуют реверсивное движение
На участке организуют реверсивное движение Фото:

На 122 — 123 километрах Тюменского тракта 28 мая ограничат движение для ремонта дороги. Работы будут вестись девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Возле Камышлова (122 — 123 километр Р-351) с 09:00 до 18:00 будут вестись работы по ямочному ремонту. Организуют реверсивное движение», — пояснили дорожники.

Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом пробок, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На 122 — 123 километрах Тюменского тракта 28 мая ограничат движение для ремонта дороги. Работы будут вестись девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Возле Камышлова (122 — 123 километр Р-351) с 09:00 до 18:00 будут вестись работы по ямочному ремонту. Организуют реверсивное движение», — пояснили дорожники. Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом пробок, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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