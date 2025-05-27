На федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень ограничат движение на полдня

На участке организуют реверсивное движение
На 122 — 123 километрах Тюменского тракта 28 мая ограничат движение для ремонта дороги. Работы будут вестись девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Возле Камышлова (122 — 123 километр Р-351) с 09:00 до 18:00 будут вестись работы по ямочному ремонту. Организуют реверсивное движение», — пояснили дорожники.
Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом пробок, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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