Пермякам рассказали, как зарабатывать сотни тысяч на сдаче жилья в аренду

Агент по недвижимости: в Перми за три года на сдаче жилья в аренду можно зарабатывать 800 тысяч рублей

05 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Если купить двухкомнатную квартиру и сделать перепланировку, можно увеличить доход в полтора раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чтобы в Перми получить максимальную выгоду со сдачи жилья в аренду, нужно приобрести двухкомнатную квартиру и сделать из нее две однокомнатных студии. А в качестве первоначального взноса для покупки использовать материнский капитал. В этом случае за три года можно получить доход в сотни тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «Для сдачи в аренду не стоит покупать студии и однокомнатные квартиры. Намного выгоднее приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме, а после его сдачи сделать перепланировку. Вы получите две однокомнатные студии, которые можно сдавать за 16 тысяч каждую. Так можно увеличить доход с аренды в полтора раза, получив за три года доход в 800 тысяч рублей», — объяснил эксперт по недвижимости корреспонденту агентства. В своем telegram-канале «Леонов про недвижимость» он добавил, что собственные средства лучше вкладывать по минимуму. Самый выгодный вариант — использовать маткапитал в качестве первоначального взноса, взяв семейную ипотеку по низкой ставке. Но надо быть готовыми, что за три года доходы все равно не покроют расходы, в которые входят первоначальный взнос, платежи по ипотеке, оплата услуг ЖКХ, затраты на ремонт и мебель, а также налоги со сдачи квартиры в аренду. Однако в целом это выгоднее, чем покупать однокомнатную квартиру и сдавать только ее, отметил Леонов. Ранее URA.RU сообщало, как снизить сумму ежемесячных взносов на ипотеку в строящемся доме. Пока, новостройку не сдадут, можно платить до 3,5 тысяч рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы в Перми получить максимальную выгоду со сдачи жилья в аренду, нужно приобрести двухкомнатную квартиру и сделать из нее две однокомнатных студии. А в качестве первоначального взноса для покупки использовать материнский капитал. В этом случае за три года можно получить доход в сотни тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «Для сдачи в аренду не стоит покупать студии и однокомнатные квартиры. Намного выгоднее приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме, а после его сдачи сделать перепланировку. Вы получите две однокомнатные студии, которые можно сдавать за 16 тысяч каждую. Так можно увеличить доход с аренды в полтора раза, получив за три года доход в 800 тысяч рублей», — объяснил эксперт по недвижимости корреспонденту агентства. В своем telegram-канале «Леонов про недвижимость» он добавил, что собственные средства лучше вкладывать по минимуму. Самый выгодный вариант — использовать маткапитал в качестве первоначального взноса, взяв семейную ипотеку по низкой ставке. Но надо быть готовыми, что за три года доходы все равно не покроют расходы, в которые входят первоначальный взнос, платежи по ипотеке, оплата услуг ЖКХ, затраты на ремонт и мебель, а также налоги со сдачи квартиры в аренду. Однако в целом это выгоднее, чем покупать однокомнатную квартиру и сдавать только ее, отметил Леонов. Ранее URA.RU сообщало, как снизить сумму ежемесячных взносов на ипотеку в строящемся доме. Пока, новостройку не сдадут, можно платить до 3,5 тысяч рублей в месяц.