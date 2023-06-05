Пермская КСП поддержала лишение мэрии Перми части полномочий

06 июня 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Передача должна начаться в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Контрольно-счетная палата Пермского края не нашла нарушений в законопроекте о передаче части полномочий администрации Перми правительству региона. Соответствующее заключение опубликовано на сайте краевого заксобрания. «Экспертизой проекта закона Пермского края „О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края“ не установлено нарушений и недостатков, препятствующих его утверждению», — говорится в тексте документа. Заключение подписано председателем КСП Геннадием Тушнолобовым. Законопроект предполагает передачу части полномочий пермской мэрии в ведение краевой администрации. Если проект примут, то краевые власти смогут назначать и увольнять руководителей образовательных организаций в городе, распоряжаться земельными участками и так далее. Планируется, что передача полномочий начнется с 2024 года.

Контрольно-счетная палата Пермского края не нашла нарушений в законопроекте о передаче части полномочий администрации Перми правительству региона. Соответствующее заключение опубликовано на сайте краевого заксобрания. «Экспертизой проекта закона Пермского края „О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края“ не установлено нарушений и недостатков, препятствующих его утверждению», — говорится в тексте документа. Заключение подписано председателем КСП Геннадием Тушнолобовым. Законопроект предполагает передачу части полномочий пермской мэрии в ведение краевой администрации. Если проект примут, то краевые власти смогут назначать и увольнять руководителей образовательных организаций в городе, распоряжаться земельными участками и так далее. Планируется, что передача полномочий начнется с 2024 года.