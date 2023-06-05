05 июня 2023

Пермская КСП поддержала лишение мэрии Перми части полномочий

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
Передача должна начаться в 2024 году Фото:

Контрольно-счетная палата Пермского края не нашла нарушений в законопроекте о передаче части полномочий администрации Перми правительству региона. Соответствующее заключение опубликовано на сайте краевого заксобрания.

«Экспертизой проекта закона Пермского края „О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края“ не установлено нарушений и недостатков, препятствующих его утверждению», — говорится в тексте документа. Заключение подписано председателем КСП Геннадием Тушнолобовым.

Законопроект предполагает передачу части полномочий пермской мэрии в ведение краевой администрации. Если проект примут, то краевые власти смогут назначать и увольнять руководителей образовательных организаций в городе, распоряжаться земельными участками и так далее. Планируется, что передача полномочий начнется с 2024 года.

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Контрольно-счетная палата Пермского края не нашла нарушений в законопроекте о передаче части полномочий администрации Перми правительству региона. Соответствующее заключение опубликовано на сайте краевого заксобрания. «Экспертизой проекта закона Пермского края „О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края“ не установлено нарушений и недостатков, препятствующих его утверждению», — говорится в тексте документа. Заключение подписано председателем КСП Геннадием Тушнолобовым. Законопроект предполагает передачу части полномочий пермской мэрии в ведение краевой администрации. Если проект примут, то краевые власти смогут назначать и увольнять руководителей образовательных организаций в городе, распоряжаться земельными участками и так далее. Планируется, что передача полномочий начнется с 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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