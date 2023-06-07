Челябинцы отправят посылки мобилизованным отряда «Шторм». Фото

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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, помощь донбассу, посылки фронту
Мобилизованным доставят продукты, одежду, предметы гигиены и четыре маскировочные сети Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Миасса Челябинской области собрали для мобилизованных бойцов подразделения «Шторм» посылки. Уже в ближайшие дни продукты, одежда, предметы гигиены и четыре маскировочные сети будут отправлены на передовую, сообщили волонтеры.

«К нам недавно обратились со списком необходимого для бойцов, принимающих участие в спецоперации, из подразделения „Шторм“. Мы собрали и передали: носки, нижнее белье, гигиенические принадлежности, чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, сигареты, письма детей и четыре маскировочные сети, cплетенные руками неравнодушных жителей нашего города», — говорится в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты уточнили, что посылки в ближайшие дни отправят на фронт и будут переданы нашим отважным бойцам на передовой. Ранее волонтеры сообщили о просьбе разведчиков приобрести учебные наборы запахов взрывчатых веществ для собак-саперов, служащих в зоне СВО.

Посылки отправят подразделению «Шторм»
Посылки отправят подразделению «Шторм»
На передовую сплели четыре маскировочные сети и собрали гигиенические принадлежности
На передовую сплели четыре маскировочные сети и собрали гигиенические принадлежности

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Жители Миасса Челябинской области собрали для мобилизованных бойцов подразделения «Шторм» посылки. Уже в ближайшие дни продукты, одежда, предметы гигиены и четыре маскировочные сети будут отправлены на передовую, сообщили волонтеры. «К нам недавно обратились со списком необходимого для бойцов, принимающих участие в спецоперации, из подразделения „Шторм“. Мы собрали и передали: носки, нижнее белье, гигиенические принадлежности, чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, сигареты, письма детей и четыре маскировочные сети, cплетенные руками неравнодушных жителей нашего города», — говорится в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Активисты уточнили, что посылки в ближайшие дни отправят на фронт и будут переданы нашим отважным бойцам на передовой. Ранее волонтеры сообщили о просьбе разведчиков приобрести учебные наборы запахов взрывчатых веществ для собак-саперов, служащих в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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