Мобилизованным доставят продукты, одежду, предметы гигиены и четыре маскировочные сети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Миасса Челябинской области собрали для мобилизованных бойцов подразделения «Шторм» посылки. Уже в ближайшие дни продукты, одежда, предметы гигиены и четыре маскировочные сети будут отправлены на передовую, сообщили волонтеры.

«К нам недавно обратились со списком необходимого для бойцов, принимающих участие в спецоперации, из подразделения „Шторм“. Мы собрали и передали: носки, нижнее белье, гигиенические принадлежности, чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, сигареты, письма детей и четыре маскировочные сети, cплетенные руками неравнодушных жителей нашего города», — говорится в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты уточнили, что посылки в ближайшие дни отправят на фронт и будут переданы нашим отважным бойцам на передовой. Ранее волонтеры сообщили о просьбе разведчиков приобрести учебные наборы запахов взрывчатых веществ для собак-саперов, служащих в зоне СВО.

Посылки отправят подразделению «Шторм» Сообщество «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».