Жители Миасса Челябинской области собрали для мобилизованных бойцов подразделения «Шторм» посылки. Уже в ближайшие дни продукты, одежда, предметы гигиены и четыре маскировочные сети будут отправлены на передовую, сообщили волонтеры.
«К нам недавно обратились со списком необходимого для бойцов, принимающих участие в спецоперации, из подразделения „Шторм“. Мы собрали и передали: носки, нижнее белье, гигиенические принадлежности, чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, сигареты, письма детей и четыре маскировочные сети, cплетенные руками неравнодушных жителей нашего города», — говорится в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Жители Миасса Челябинской области собрали для мобилизованных бойцов подразделения «Шторм» посылки. Уже в ближайшие дни продукты, одежда, предметы гигиены и четыре маскировочные сети будут отправлены на передовую, сообщили волонтеры. «К нам недавно обратились со списком необходимого для бойцов, принимающих участие в спецоперации, из подразделения „Шторм“. Мы собрали и передали: носки, нижнее белье, гигиенические принадлежности, чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, сигареты, письма детей и четыре маскировочные сети, cплетенные руками неравнодушных жителей нашего города», — говорится в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Активисты уточнили, что посылки в ближайшие дни отправят на фронт и будут переданы нашим отважным бойцам на передовой. Ранее волонтеры сообщили о просьбе разведчиков приобрести учебные наборы запахов взрывчатых веществ для собак-саперов, служащих в зоне СВО.