Пермяк заколол ножом соседа по общежитию

11 июня 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Пермяк ударил ножом в живот соседу по общежитию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми, будучи пьяным, заколол ножом своего соседа по общежитию. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Обвиняемый находился в комнате соседа по общежитию и распивал с ним алкоголь. В это время между ними произошел конфликт, во время которого мужчина схватил нож и нанес им удар в живот потерпевшему. С полученным ранением его доставили в больницу, но он скончался, несмотря на оказанную помощь», — сообщается в ведомстве. Пермяка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На период следствия мужчина находится под стражей.

Житель Перми, будучи пьяным, заколол ножом своего соседа по общежитию. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Обвиняемый находился в комнате соседа по общежитию и распивал с ним алкоголь. В это время между ними произошел конфликт, во время которого мужчина схватил нож и нанес им удар в живот потерпевшему. С полученным ранением его доставили в больницу, но он скончался, несмотря на оказанную помощь», — сообщается в ведомстве. Пермяка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На период следствия мужчина находится под стражей.