Пермяк заколол ножом соседа по общежитию

Житель Перми, будучи пьяным, заколол ножом своего соседа по общежитию. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Обвиняемый находился в комнате соседа по общежитию и распивал с ним алкоголь. В это время между ними произошел конфликт, во время которого мужчина схватил нож и нанес им удар в живот потерпевшему. С полученным ранением его доставили в больницу, но он скончался, несмотря на оказанную помощь», — сообщается в ведомстве.
Пермяка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На период следствия мужчина находится под стражей.
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