Свердловский министр поздравил сотрудников ДИВС с юбилеем

11 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Леонид Рапопорт отметил сотрудников Дворца и их вклад в спортивную культуру региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поздравил руководство и сотрудников Дворца игровых видов спорта (ДИВС) с 20-летним юбилеем. Он отметил, что ДИВС за свою историю неоднократно признавался лучшим спортивным объектом России. «Поздравляю Дворец игровых видов спорта с 20-летним юбилеем! Отмечу, что ДИВС неоднократно признавался лучшим спортивным объектом страны, и после капитального ремонта он вновь отвечает всем стандартам при проведении мероприятий международного уровня», — передает слова министра пресс-служба ДИВС в telegram-канале. По словам Рапопорта, в августе ДИВС станет одной из ключевых спортивных площадок Международного фестиваля университетского спорта и примет поединки по мини-футболу и волейболу. Сотрудники Дворца, по словам министра, способны проводить соревнования более чем по 60 видам спорта. «Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, новых успехов и достижений на благо свердловского спорта», — резюмировал министр. Дворец игровых видов спорта был открыт 11 июня 2003 года. На этом стадионе играют женский баскетбольный клуб УГМК и мини-футбольный клуб «Синара».

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поздравил руководство и сотрудников Дворца игровых видов спорта (ДИВС) с 20-летним юбилеем. Он отметил, что ДИВС за свою историю неоднократно признавался лучшим спортивным объектом России. «Поздравляю Дворец игровых видов спорта с 20-летним юбилеем! Отмечу, что ДИВС неоднократно признавался лучшим спортивным объектом страны, и после капитального ремонта он вновь отвечает всем стандартам при проведении мероприятий международного уровня», — передает слова министра пресс-служба ДИВС в telegram-канале. По словам Рапопорта, в августе ДИВС станет одной из ключевых спортивных площадок Международного фестиваля университетского спорта и примет поединки по мини-футболу и волейболу. Сотрудники Дворца, по словам министра, способны проводить соревнования более чем по 60 видам спорта. «Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, новых успехов и достижений на благо свердловского спорта», — резюмировал министр. Дворец игровых видов спорта был открыт 11 июня 2003 года. На этом стадионе играют женский баскетбольный клуб УГМК и мини-футбольный клуб «Синара».