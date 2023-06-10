10 июня 2023

Свердловский министр поздравил сотрудников ДИВС с юбилеем

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Пресс-конференция министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта. Екатеринбург, рапопорт леонид
Леонид Рапопорт отметил сотрудников Дворца и их вклад в спортивную культуру региона Фото:

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поздравил руководство и сотрудников Дворца игровых видов спорта (ДИВС) с 20-летним юбилеем. Он отметил, что ДИВС за свою историю неоднократно признавался лучшим спортивным объектом России.

«Поздравляю Дворец игровых видов спорта с 20-летним юбилеем! Отмечу, что ДИВС неоднократно признавался лучшим спортивным объектом страны, и после капитального ремонта он вновь отвечает всем стандартам при проведении мероприятий международного уровня», — передает слова министра пресс-служба ДИВС в telegram-канале.

По словам Рапопорта, в августе ДИВС станет одной из ключевых спортивных площадок Международного фестиваля университетского спорта и примет поединки по мини-футболу и волейболу. Сотрудники Дворца, по словам министра, способны проводить соревнования более чем по 60 видам спорта. «Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, новых успехов и достижений на благо свердловского спорта», — резюмировал министр.

Дворец игровых видов спорта был открыт 11 июня 2003 года. На этом стадионе играют женский баскетбольный клуб УГМК и мини-футбольный клуб «Синара».

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Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поздравил руководство и сотрудников Дворца игровых видов спорта (ДИВС) с 20-летним юбилеем. Он отметил, что ДИВС за свою историю неоднократно признавался лучшим спортивным объектом России. «Поздравляю Дворец игровых видов спорта с 20-летним юбилеем! Отмечу, что ДИВС неоднократно признавался лучшим спортивным объектом страны, и после капитального ремонта он вновь отвечает всем стандартам при проведении мероприятий международного уровня», — передает слова министра пресс-служба ДИВС в telegram-канале. По словам Рапопорта, в августе ДИВС станет одной из ключевых спортивных площадок Международного фестиваля университетского спорта и примет поединки по мини-футболу и волейболу. Сотрудники Дворца, по словам министра, способны проводить соревнования более чем по 60 видам спорта. «Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, новых успехов и достижений на благо свердловского спорта», — резюмировал министр. Дворец игровых видов спорта был открыт 11 июня 2003 года. На этом стадионе играют женский баскетбольный клуб УГМК и мини-футбольный клуб «Синара».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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