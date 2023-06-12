12 июня 2023

Самую высокую башню мира в Дубае окрасили в российский флаг

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Власти ОАЭ поздравили россиян с праздником Фото:

По случаю празднования Дня России, отмечаемого 12 июня, сверхвысотный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага. Высота небоскреба составляет 828 метров — это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит.

«Искренне желаем ему (русскому народу — прим. URA.RU) счастья», — написано в сообщении администрации башни в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Башню традиционно подсвечивают во время праздников и других значимых событий.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, выложив фото Майдана Незалежности (центральная площадь Киева — прим. URA.RU) с российским флагом. Он подписал, что скоро площадь станет частью российской территории. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником на церемонии вручения государственных наград, передает МК. Он отметил, что этот день утверждает единство многонационального народа.

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По случаю празднования Дня России, отмечаемого 12 июня, сверхвысотный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага. Высота небоскреба составляет 828 метров — это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. «Искренне желаем ему (русскому народу — прим. URA.RU) счастья», — написано в сообщении администрации башни в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Башню традиционно подсвечивают во время праздников и других значимых событий. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, выложив фото Майдана Незалежности (центральная площадь Киева — прим. URA.RU) с российским флагом. Он подписал, что скоро площадь станет частью российской территории. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником на церемонии вручения государственных наград, передает МК. Он отметил, что этот день утверждает единство многонационального народа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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