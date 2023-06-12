12 июня 2023

Мантуров: в России создадут дальнемагистральный самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Мантуров допустил создание самолета не раньше 2030 года Фото:

В России создадут дальнемагистральный самолет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Возможно, в промежутке 2028—2030 годов, но точно не раньше», — ответил он в интервью РИА Новости на вопрос о том, когда новый лайнер сможет подняться в воздух. При этом он допустил, что это может случится и после 2030 года. Также глава Минпромторга рассказал о совместной разработке России и КНР широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Ранее российские ученые запатентовали новый материал, который можно использовать для изготовления комплектующих для БПЛА быстро и дешево. Им удалось создать ячеистую структуру, которая может применяться в качестве связующего звена при изготовлении крыльев беспилотников. Кроме того, член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился разработкой системы, отслеживающей дроны ВСУ с помощью таксистов. Он сообщил, что если власти заинтересуются этой системой, ее можно будет начать тестировать.

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В России создадут дальнемагистральный самолет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Возможно, в промежутке 2028—2030 годов, но точно не раньше», — ответил он в интервью РИА Новости на вопрос о том, когда новый лайнер сможет подняться в воздух. При этом он допустил, что это может случится и после 2030 года. Также глава Минпромторга рассказал о совместной разработке России и КНР широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Ранее российские ученые запатентовали новый материал, который можно использовать для изготовления комплектующих для БПЛА быстро и дешево. Им удалось создать ячеистую структуру, которая может применяться в качестве связующего звена при изготовлении крыльев беспилотников. Кроме того, член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился разработкой системы, отслеживающей дроны ВСУ с помощью таксистов. Он сообщил, что если власти заинтересуются этой системой, ее можно будет начать тестировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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