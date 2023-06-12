Мантуров: в России создадут дальнемагистральный самолет

13 июня 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Мантуров допустил создание самолета не раньше 2030 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России создадут дальнемагистральный самолет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Возможно, в промежутке 2028—2030 годов, но точно не раньше», — ответил он в интервью РИА Новости на вопрос о том, когда новый лайнер сможет подняться в воздух. При этом он допустил, что это может случится и после 2030 года. Также глава Минпромторга рассказал о совместной разработке России и КНР широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Ранее российские ученые запатентовали новый материал, который можно использовать для изготовления комплектующих для БПЛА быстро и дешево. Им удалось создать ячеистую структуру, которая может применяться в качестве связующего звена при изготовлении крыльев беспилотников. Кроме того, член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился разработкой системы, отслеживающей дроны ВСУ с помощью таксистов. Он сообщил, что если власти заинтересуются этой системой, ее можно будет начать тестировать.

В России создадут дальнемагистральный самолет. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Возможно, в промежутке 2028—2030 годов, но точно не раньше», — ответил он в интервью РИА Новости на вопрос о том, когда новый лайнер сможет подняться в воздух. При этом он допустил, что это может случится и после 2030 года. Также глава Минпромторга рассказал о совместной разработке России и КНР широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Ранее российские ученые запатентовали новый материал, который можно использовать для изготовления комплектующих для БПЛА быстро и дешево. Им удалось создать ячеистую структуру, которая может применяться в качестве связующего звена при изготовлении крыльев беспилотников. Кроме того, член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился разработкой системы, отслеживающей дроны ВСУ с помощью таксистов. Он сообщил, что если власти заинтересуются этой системой, ее можно будет начать тестировать.