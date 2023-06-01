В России придумали, как изготавливать дроны быстро и дешево

Московские ученые: инновационные материалы помогут создавать БПЛА в РФ

02 июня 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Материал для беспилотников имеет ячеистую структуру Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские ученые запатентовали новый материал, который можно использовать для изготовления комплектующих для БПЛА быстро и дешево. Ячеистая структура, соединенная послойно имеет необходимую жесткость и может применяться в качестве связующего звена при изготовлении крыльев беспилотников. «Скорость изготовления ячеистого заполнителя — одно из главных достоинств технологии. Она может осуществляться посредством штамповки или формовки. Такие методы применяются для сверхбыстрого массового поточного производства различных изделий, изготовление одной из панелей заняло две минуты», — рассказал «Известиям» один из авторов разработки научный сотрудник института № 1 «Авиационная техника» Московского авиационного института Андрей Колпаков. Колпаков пояснил, что ячеистые панели хорошо держат форму и могут взять на себя роль основного несущего элемента. При этом возможно снизить массу обшивки. Используя пластик для производства пищевой тары удалось добиться достойного результата по прочности. «На удивление изделие из бросового „неавиационного“ материала оказалось более прочным и надежным по сравнению с сотовой конструкцией», — отметил инженер. Ранее URA.RU сообщало о разработке российских инженеров боеприпаса «Ланцет», способного зависать в воздухе на несколько часов и уничтожать пролетающие беспилотники. Барражирующий боеприпас способен заминировать воздушное пространство на несколько часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские ученые запатентовали новый материал, который можно использовать для изготовления комплектующих для БПЛА быстро и дешево. Ячеистая структура, соединенная послойно имеет необходимую жесткость и может применяться в качестве связующего звена при изготовлении крыльев беспилотников. «Скорость изготовления ячеистого заполнителя — одно из главных достоинств технологии. Она может осуществляться посредством штамповки или формовки. Такие методы применяются для сверхбыстрого массового поточного производства различных изделий, изготовление одной из панелей заняло две минуты», — рассказал «Известиям» один из авторов разработки научный сотрудник института № 1 «Авиационная техника» Московского авиационного института Андрей Колпаков. Колпаков пояснил, что ячеистые панели хорошо держат форму и могут взять на себя роль основного несущего элемента. При этом возможно снизить массу обшивки. Используя пластик для производства пищевой тары удалось добиться достойного результата по прочности. «На удивление изделие из бросового „неавиационного“ материала оказалось более прочным и надежным по сравнению с сотовой конструкцией», — отметил инженер. Ранее URA.RU сообщало о разработке российских инженеров боеприпаса «Ланцет», способного зависать в воздухе на несколько часов и уничтожать пролетающие беспилотники. Барражирующий боеприпас способен заминировать воздушное пространство на несколько часов.