Челябинку отдали под суд за попытку убить 11-месячного сына

Суд рассмотрит дело челябинки, обвиняемой по нескольким статьям Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) местную жительницу будут судить за попытку убийства своего 11-месячного сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в период следствия были выявлены факты ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, связанные с жестоким обращением. Решением суда она лишена родительских прав.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Мать ребенка устала от плача ребенка и несколько раз ударила его по голове. Врачи предотвратили избиение. У малыша был зафиксирован перелом основания свода черепа.