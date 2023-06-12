12 июня 2023

Челябинку отдали под суд за попытку убить 11-месячного сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд рассмотрит дело челябинки, обвиняемой по нескольким статьям Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) местную жительницу будут судить за попытку убийства своего 11-месячного сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в период следствия были выявлены факты ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, связанные с жестоким обращением. Решением суда она лишена родительских прав.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Мать ребенка устала от плача ребенка и несколько раз ударила его по голове. Врачи предотвратили избиение. У малыша был зафиксирован перелом основания свода черепа.

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В Чебаркуле (Челябинская область) местную жительницу будут судить за попытку убийства своего 11-месячного сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в период следствия были выявлены факты ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, связанные с жестоким обращением. Решением суда она лишена родительских прав. Инцидент произошел в декабре 2022 года. Мать ребенка устала от плача ребенка и несколько раз ударила его по голове. Врачи предотвратили избиение. У малыша был зафиксирован перелом основания свода черепа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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