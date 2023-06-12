Пермяк запечатлел редкую краснокнижную бабочку. Фото

13 июня 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Бабочку удалось обнаружить недалеко от села Пыскор (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Уроженец города Березники Пермского края Антон Козлов встретил редкий вид бабочки — Подалирий. О своей находке мужчина сообщил в соцсети «ВКонтакте», где разместил фото бабочки. «Встретил 9 июня рядом с селом Пыскор эту бабочку. Подалирий (Iphiclides podalirius L., 1758), родственник махаона. Редкий, когда-то был занесен в Красную книгу», — написал Козлов. В открытых источниках указано, что Подалирий до сих пор внесен в Красную книгу и находится под защитой. Данный вид бабочки широко распространен в Европе. Также его можно встретить Турции, Иране, в Средней Азии, Индии и Китае. В России бабочка обитает в нескольких регионах, в том числе, Южно-Уральском. Ранее жителям Пермского края удалось обнаружить в окрестностях Чусового краснокнижный цветок — дремлик темно-красный из семейства Орхидные. А в Добрянке на видео засняли редкое земноводное— сибирского углозуба. Амфибия занесена в Красную книгу Пермского края. Подалирий является родственником Махаона Фото: Антон Козлов, «Вконтакте»

Уроженец города Березники Пермского края Антон Козлов встретил редкий вид бабочки — Подалирий. О своей находке мужчина сообщил в соцсети «ВКонтакте», где разместил фото бабочки. «Встретил 9 июня рядом с селом Пыскор эту бабочку. Подалирий (Iphiclides podalirius L., 1758), родственник махаона. Редкий, когда-то был занесен в Красную книгу», — написал Козлов. В открытых источниках указано, что Подалирий до сих пор внесен в Красную книгу и находится под защитой. Данный вид бабочки широко распространен в Европе. Также его можно встретить Турции, Иране, в Средней Азии, Индии и Китае. В России бабочка обитает в нескольких регионах, в том числе, Южно-Уральском. Ранее жителям Пермского края удалось обнаружить в окрестностях Чусового краснокнижный цветок — дремлик темно-красный из семейства Орхидные. А в Добрянке на видео засняли редкое земноводное— сибирского углозуба. Амфибия занесена в Красную книгу Пермского края.