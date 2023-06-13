В Екатеринбурге в конце июня откроется гастробар «Энтузиасты»

В гастроточке поместят шкаф для созревания мяса, где будут готовить хамон Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге готовится к открытию гастробар «Энтузиасты», где посетителям предложат пиво, сидр, настойки и мясную продукцию разных видов. Открытие намечено на вторую половину июня. Об этом рассказывают представители заведения в своем telegram-канале.

«Мы, как Шива, всеми четырьмя парами рук ускоряем открытие. Сегодня доделали входную группу, расставили столы и через выходные будем делать открытие», — сообщают авторы «Энтузиастов».

По словам представителей заведения, «Энтузиасты» — это современная открытая экосистема, в которую входят собственные магазины-бары, ресторан и производственная площадка. «Наша гордость — это мясная продукция собственного производства, которая проходит все этапы под нашим руководством: от разделки туши до конечного продукта», — уточняют представители заведения, где будут готовить сыровяленые деликатесы, копчености, консервацию, колбасы, снеки, хлеб, сыры и заморозку.

Также в гастроточке поместят шкаф для созревания мяса, где будут готовить хамон. А к открытию заведения публике представят балтийский портер «Ты чо, с Урала?!», который авторы проекта создали совместно с питерской пивоварней Saliwa brew.

Создателем «Энтузиастов» стал Константин Гребенев, который известен такими проектами, как кафе-клуб «Тушь», паба Funny Duck и джин-бар KARL22. Из ресторанного бизнеса он ушел в 2017 году, но соскучился по гастрономической жизни и решил вернуться в строй. Шеф-поваром заведения будет Макс Лобов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге готовится к открытию бистро Le Bistro от владельцев ресторанов «Арагви» и «Балкан-гриль». Одними из главных фишек заведения станут блюдо из утки, собственная выпечка и удачное расположение в районе Втузгородка, где нет подобных мест для завтраков.

Фото: telegram-канал «Энтузиасты»

В меню будет много мяса Фото: telegram-канал «Энтузиасты»