Рестораторы готовят уникальный гастропроект для одного из районов Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге во Втузгородке через месяц откроется бистро Le Bistro

29 мая 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Le Bistro откроется на проспекте Ленина, 103 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге готовится к открытию бистро Le Bistro от владельцев ресторанов «Арагви» и «Балкан-гриль». Одними из главных фишек заведения станут блюдо из утки, собственная выпечка и удачное расположение в районе Втузгородка, где нет подобных мест для завтраков. Запуститься точка планирует через месяц. Об этом URA.RU рассказал бренд-шеф Владимир Чайкин. «Это будет гастробистро с европейской кухней. В меню основным продуктом станет утка: она будет запекаться в специальной печи. Ее можно приобрести целиком, также она войдет в состав блюд. Будут завтраки и небольшое обеденное и вечернее меню. Ценник планируем сделать приемлемым и доступным для всех», — поделился шеф. Кроме этого, в Le Bistro появится свой кондитерский цех, где будут выпекать булочки, хлеб, круассаны, а в дополнение к ним гости смогут купить кофе. В коктейльной карте ставку сделают на слабоалкогольные авторские напитки. «Мы предполагаем, что сюда придут позавтракать подружки, зайдет вечером пара, чтобы поужинать. Здесь не предполагается суеты и ажиотажа, а будет место, где можно насладиться кофе. Заведение рассчитано на 35 посадочных мест», — рассказали в заведении. Представители бистро также пояснили, что решили расположиться на проспекте Ленина, 103, потому что во Втузгородке нет заведений, где можно было бы вкусно позавтракать. Год назад появилась идея создать такое место, куда приходили бы люди всех возрастов. Открытие нового бистро состоится через месяц. Сейчас команда дорабатывает меню, ищет сотрудников и делает последние штрихи в интерьере. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на улице Малышева, 36 откроется кафе «Вкус Пекина». В заведении будут подавать дунбэйскую китайскую еду, которая по запахам и вкусам ближе европейцам. В приготовлении блюд сделают ставку на грибы в разном виде, маринованную китайскую капусту, лапшу, курицу, свинину, баранину, овощи и специи. Интерьер будет выполнен в зеленом цвете Фото: представители бистро Le Bistro Фото: представители бистро Le Bistro Фото: представители бистро Le Bistro Фото: представители бистро Le Bistro Бренд-шефом заведения стал Владимир Чайкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока заведение готовится к открытию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге готовится к открытию бистро Le Bistro от владельцев ресторанов «Арагви» и «Балкан-гриль». Одними из главных фишек заведения станут блюдо из утки, собственная выпечка и удачное расположение в районе Втузгородка, где нет подобных мест для завтраков. Запуститься точка планирует через месяц. Об этом URA.RU рассказал бренд-шеф Владимир Чайкин. «Это будет гастробистро с европейской кухней. В меню основным продуктом станет утка: она будет запекаться в специальной печи. Ее можно приобрести целиком, также она войдет в состав блюд. Будут завтраки и небольшое обеденное и вечернее меню. Ценник планируем сделать приемлемым и доступным для всех», — поделился шеф. Кроме этого, в Le Bistro появится свой кондитерский цех, где будут выпекать булочки, хлеб, круассаны, а в дополнение к ним гости смогут купить кофе. В коктейльной карте ставку сделают на слабоалкогольные авторские напитки. «Мы предполагаем, что сюда придут позавтракать подружки, зайдет вечером пара, чтобы поужинать. Здесь не предполагается суеты и ажиотажа, а будет место, где можно насладиться кофе. Заведение рассчитано на 35 посадочных мест», — рассказали в заведении. Представители бистро также пояснили, что решили расположиться на проспекте Ленина, 103, потому что во Втузгородке нет заведений, где можно было бы вкусно позавтракать. Год назад появилась идея создать такое место, куда приходили бы люди всех возрастов. Открытие нового бистро состоится через месяц. Сейчас команда дорабатывает меню, ищет сотрудников и делает последние штрихи в интерьере. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на улице Малышева, 36 откроется кафе «Вкус Пекина». В заведении будут подавать дунбэйскую китайскую еду, которая по запахам и вкусам ближе европейцам. В приготовлении блюд сделают ставку на грибы в разном виде, маринованную китайскую капусту, лапшу, курицу, свинину, баранину, овощи и специи.