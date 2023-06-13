В Свердловской области ищут мальчика, который пропал в лесу. Фото

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Территория поиска мальчика — лес Фото:

В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пропал десятилетний Кирилл Овчинников. Волонтеры и полиция ведут поиски мальчика в лесу.

«Пропал Кирилл Овчинников, десять лет. Территория поиска — лес. Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 155 сантиметров, серо-голубые глаза, волосы отсутствуют. На момент пропажи был одет в белую футболку, темно-синие штаны, белую бейсболку», — сообщили на странице «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв».

Розыск пропавшего ведет МО МВД России «Заречный». Всем обладающим информацией о мальчике просьба сообщить по телефонам полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89521303370.

Ориентировка на пропавшего мальчика
Ориентировка на пропавшего мальчика
Фото:

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В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пропал десятилетний Кирилл Овчинников. Волонтеры и полиция ведут поиски мальчика в лесу. «Пропал Кирилл Овчинников, десять лет. Территория поиска — лес. Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 155 сантиметров, серо-голубые глаза, волосы отсутствуют. На момент пропажи был одет в белую футболку, темно-синие штаны, белую бейсболку», — сообщили на странице «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв». Розыск пропавшего ведет МО МВД России «Заречный». Всем обладающим информацией о мальчике просьба сообщить по телефонам полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89521303370.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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