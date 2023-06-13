В Свердловской области ищут мальчика, который пропал в лесу. Фото

13 июня 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Территория поиска мальчика — лес Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пропал десятилетний Кирилл Овчинников. Волонтеры и полиция ведут поиски мальчика в лесу. «Пропал Кирилл Овчинников, десять лет. Территория поиска — лес. Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 155 сантиметров, серо-голубые глаза, волосы отсутствуют. На момент пропажи был одет в белую футболку, темно-синие штаны, белую бейсболку», — сообщили на странице «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв». Розыск пропавшего ведет МО МВД России «Заречный». Всем обладающим информацией о мальчике просьба сообщить по телефонам полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89521303370. Ориентировка на пропавшего мальчика Фото: страница «Вконтакте» СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область

В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пропал десятилетний Кирилл Овчинников. Волонтеры и полиция ведут поиски мальчика в лесу. «Пропал Кирилл Овчинников, десять лет. Территория поиска — лес. Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 155 сантиметров, серо-голубые глаза, волосы отсутствуют. На момент пропажи был одет в белую футболку, темно-синие штаны, белую бейсболку», — сообщили на странице «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв». Розыск пропавшего ведет МО МВД России «Заречный». Всем обладающим информацией о мальчике просьба сообщить по телефонам полиции (834377) 2-10-59 или координатору поискового отряда 89521303370.