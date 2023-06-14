Путин присвоил госнаграды свердловским врачам

15 июня 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил 20 свердловских врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 14 июня подписал указ № 441 о награждении 20-ти медицинских сотрудников Свердловской области за вклад в развитие здравоохранения и подготовку квалифицированных специалистов. Информация об этом появилась на правовом портале России. Согласно указу на сайте правовой информации РФ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» присвоили: завотделением филиала «Детство» ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Ирине Гордеевой и медицинскому психологу учреждения Виктории Колчиной, врачам детской городской клинической больницы №11 в Екатеринбурге Владимиру Казакову и Андрею Климовичу, врачам детской городской больницы в Первоуральске Хукмиддине Комоловой, Светлане Цедилкиной, а также замглавврача Нине Суворовой, врачам детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге Марии Крылатых и Евгении Кузнецовой, а также завполиклиникой девятой больницы Елене Корж. Наградой также отмечены: главврач Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин, врач Областной детской клинической больницы Кирилл Соломатов, завотделением Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Петров. Еще восемь свердловских врачей награждены медалью Луки Крымского. Госнаграду получили: завотделением Ревдинским районным отделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Кирилл Аникеев, медсестра детской клинической больницы Евгения Капулкина, лабораторный медтехник детской городской больницы №15 в Екатеринбурге Кристина Головкина, медсестра детской екатеринбургской поликлиники №13 Жанна Зерний, директор школы-интерната №17, где реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы, Марк Ицкович, фельдшер детской екатеринбургской клинической больницы №11 Сергей Ксенев, фельдшер детской городской больницы №8 в Екатеринбурге Ольга Погорелова и главспециалист отдела организации медпомощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Олеся Степучева. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил 17 выдающихся свердловчан. Большая часть награжденных из списка работает на предприятии «Уральские локомотивы» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин 14 июня подписал указ № 441 о награждении 20-ти медицинских сотрудников Свердловской области за вклад в развитие здравоохранения и подготовку квалифицированных специалистов. Информация об этом появилась на правовом портале России. Согласно указу на сайте правовой информации РФ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» присвоили: завотделением филиала «Детство» ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Ирине Гордеевой и медицинскому психологу учреждения Виктории Колчиной, врачам детской городской клинической больницы №11 в Екатеринбурге Владимиру Казакову и Андрею Климовичу, врачам детской городской больницы в Первоуральске Хукмиддине Комоловой, Светлане Цедилкиной, а также замглавврача Нине Суворовой, врачам детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге Марии Крылатых и Евгении Кузнецовой, а также завполиклиникой девятой больницы Елене Корж. Наградой также отмечены: главврач Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин, врач Областной детской клинической больницы Кирилл Соломатов, завотделением Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Петров. Еще восемь свердловских врачей награждены медалью Луки Крымского. Госнаграду получили: завотделением Ревдинским районным отделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Кирилл Аникеев, медсестра детской клинической больницы Евгения Капулкина, лабораторный медтехник детской городской больницы №15 в Екатеринбурге Кристина Головкина, медсестра детской екатеринбургской поликлиники №13 Жанна Зерний, директор школы-интерната №17, где реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы, Марк Ицкович, фельдшер детской екатеринбургской клинической больницы №11 Сергей Ксенев, фельдшер детской городской больницы №8 в Екатеринбурге Ольга Погорелова и главспециалист отдела организации медпомощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Олеся Степучева. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил 17 выдающихся свердловчан. Большая часть награжденных из списка работает на предприятии «Уральские локомотивы»